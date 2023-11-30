2023 рік поб’є кліматичні рекорди з серйозними наслідками – дослідження

Середня температура на планеті була на 1,4 градуса Цельсія вище за доіндустріальний рівень

Попередній Звіт про стан клімату, складений Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО), свідчить про те, що 2023-й ймовірно буде найспекотнішим роком в історії спостережень. Про це йдеться в повідомленні організації.

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Зазначається, що дані, отримані на кінець жовтня, показують, що середня температура на планеті була на 1,4 градуса Цельсія вище за доіндустріальний рівень.

Різниця між 2023, 2016 та 2020 роками, які раніше вважалися найтеплішими роками, така, що останні два місяці навряд чи вплинуть на рейтинг. Останні дев'ять років, з 2015 по 2023 рік, стали найтеплішими в історії спостережень.

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Організація зазначає, що феномен Ель-Ніньо, який сформувався навесні і стрімко посилювався влітку, ще більше посилить спеку 2024-го. Зазвичай цей феномен більш впливає на глобальні температури після свого піку.

Нагадаємо, цього року у Києві зафіксували найдовший за всю історію спостережень період без морозів. Він тривав 232 дні. Так, 18 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,2ºС. Це свідчить про закінчення безморозного періоду. Він тривав з 31 березня.

Також кліматологи заявили, що найкоротші безморозні періоди у Києві були у 1902 та 1945 роках. Вони тривали лише 144 дні. Попередній рекорд зафіксували у 2022 році. Тоді безморозний період був 225 днів.