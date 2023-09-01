Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці повідомлено про замінування усіх середніх шкіл

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці повідомлено про замінування усіх середніх шкіл
фото: glavcom.ua

Щодо евакуації дітей та вчителів, рішення прийматиме адміністрація навчальних закладів

Сьогодні , 1 вересня, у столиці повідомлено про замінування усіх середніх шкіл. Про це пише пресслужба КМВА.

«Столична поліція отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл розташованих у Києві. Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності», - йдеться в заяві.

Щодо евакуації дітей та вчителів, рішення прийматиме адміністрація навчальних закладів разом із поліцією додатково.

Правоохоронці закликають зберігати спокій та слідкувати за оновленням інформації.

Як раніше повідомлялося, із 1 вересня 2023 року укриття, облаштовані у школах Києва, будуть працювати цілодобово. Водночас під час занять пріоритет у розміщенні в них під час повітряної тривоги надаватимуть саме дітям. Також відомо, що у Києві батьки 240 тис. школярів погодились на навчання своїх дітей офлайн у навчальних закладах. Ця цифра в 2,5 рази більше, ніж 2022-го. Торік лише 94 тис. батьків вирішили відправити дітей до шкіл. 

Читайте також: Разумков, В'ятрович та інші. Відомі українці показали яскраві фото зі школярами

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

У столиці повідомлено про замінування усіх середніх шкіл
У столиці повідомлено про замінування усіх середніх шкіл
Київ підписав Меморандум щодо підтримки ветеранів, які хочуть розпочати власний бізнес
Київ підписав Меморандум щодо підтримки ветеранів, які хочуть розпочати власний бізнес
Міністерство спорту хоче побудувати в Києві тенісні корти за 300 млн грн
Міністерство спорту хоче побудувати в Києві тенісні корти за 300 млн грн
Зловживання під час відбудови на Київщині. Держаудитслужба звернулася до громадян
Зловживання під час відбудови на Київщині. Держаудитслужба звернулася до громадян
Персонал столичного закладу харчування отруївся власними стравами
Персонал столичного закладу харчування отруївся власними стравами
Укриття у школах Києва будуть доступні цілодобово, але є нюанс
Укриття у школах Києва будуть доступні цілодобово, але є нюанс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Міністр Лісовий анонсував зміни в оплаті праці освітян
16K
Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон
13K
Голову Івано-Франківської РДА звільнено за появу на роботі у нетверезому стані
8857
Зеленський повідомив, чи піде на другий строк, якщо вибори-2024 відбудуться
8204
«Мертвий чи живий?»: Журналісти розшукали таємні знаки на могилі Пригожина
6979
СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)

Новини

Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Сьогодні, 05:30
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Сьогодні, 05:08
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту