Щодо евакуації дітей та вчителів, рішення прийматиме адміністрація навчальних закладів

Сьогодні , 1 вересня, у столиці повідомлено про замінування усіх середніх шкіл. Про це пише пресслужба КМВА.

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«Столична поліція отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл розташованих у Києві. Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності», - йдеться в заяві.

Щодо евакуації дітей та вчителів, рішення прийматиме адміністрація навчальних закладів разом із поліцією додатково.

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Правоохоронці закликають зберігати спокій та слідкувати за оновленням інформації.

Як раніше повідомлялося, із 1 вересня 2023 року укриття, облаштовані у школах Києва, будуть працювати цілодобово. Водночас під час занять пріоритет у розміщенні в них під час повітряної тривоги надаватимуть саме дітям. Також відомо, що у Києві батьки 240 тис. школярів погодились на навчання своїх дітей офлайн у навчальних закладах. Ця цифра в 2,5 рази більше, ніж 2022-го. Торік лише 94 тис. батьків вирішили відправити дітей до шкіл.