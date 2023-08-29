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Скільки київських школярів навчатиметься офлайн: дані Київради

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скільки київських школярів навчатиметься офлайн: дані Київради
Наразі 417 столичних шкіл із 420 мають укриття
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Учні початкових шкіл будуть навчатись винятково офлайн

У Києві батьки 240 тис. школярів погодились на навчання своїх дітей офлайн у навчальних закладах. Ця цифра в 2,5 рази більше, ніж 2022-го. Торік лише 94 тис. батьків вирішили відправити дітей до шкіл. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Зазначається, що початкова школа буде навчатись винятково офлайн.

За словами Мондриївського, наразі 417 столичних шкіл із 420 мають укриття. Там забезпечити майже 190 тисяч місць. 

«У тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, буде діяти змішана система навчання. Зокрема, можливе використання такого механізму як друга зміна або перемінне офлайн/онлайн-навчання. Проте – винятково для учнів старших класів», – каже Мондриївський.

Зазначається, що Київрада виділила 550 млн грн на облаштування укриттів у закладах освіти, а 61 млн грн – на будівництво нових укриттів.

Нагадаємо, що новий навчальний рік у школах відбуватиметься в умовах військового стану, тому освітні заклади вирішили запровадити кілька ключових змін, щоб максимально адаптувати освітній процес під теперішні реалії. Відтак, діти вивчатимуть мінну безпеку, уроки можуть тривати аж до  кінця червня, а подекуди у школах заборонять використовувати телефон і це – не єдині нововведення, які вступлять у дію вже з 1 вересня.

До слова, у Полтавській області заборонили святкувати початок навчального року, який припадає на 1 вересня.

Теги: Київ діти школа навчання

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