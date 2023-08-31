Укриття у школах Києва будуть доступні цілодобово, але є нюанс

Якщо укриття освітнього закладу не може одночасно вмістити всіх учнів – навчання має бути організоване в кілька змін

Із 1 вересня 2023 року укриття, облаштовані у школах Києва, будуть працювати цілодобово. Водночас під час занять пріоритет у розміщенні в них під час повітряної тривоги надаватимуть саме дітям. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

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«1 вересня стартує новий навчальний рік. Тисячі дітей підуть до садочків і шкіл. Переважна більшість школярів будуть навчатися на очній формі. Дистанційно – лише кілька шкіл Києва, де зараз немає власного укриття і жодного альтернативного поруч», – розповів він.

Попко зазначив, що якщо укриття освітнього закладу не може одночасно вмістити всіх учнів – навчання має бути організоване в кілька змін.

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Посадовець також нагадав про рішення Рада оборони Києва, відповідно до якого споруди цивільного захисту шкіл і садочків будуть доступні для всіх людей цілодобово.

Водночас наголошується, що представники закладів освіти Києва будуть пропонувати громадянам виключно під час освітнього процесу використовувати інші найближчі укриття, аби насамперед розмістити дітей.

«Тож прошу киян і гостей міста поставитися з розумінням і не бігти в укриття школи чи садочка, якщо поруч є альтернативний варіант. Звичайно, якщо другого варіанту немає – ваша безпека в пріоритеті. Всі без виключень при оголошенні повітряної тривоги мають бути в безпечному місці», – додав Попко.

Раніше повідомлялося, як столичні школи працюватимуть з 1 вересня.

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Київрада виділила 550 млн грн на облаштування укриттів у закладах освіти, а 61 млн грн – на будівництво нових укриттів.

Також відомо, що у Києві батьки 240 тис. школярів погодились на навчання своїх дітей офлайн у навчальних закладах. Ця цифра в 2,5 рази більше, ніж 2022-го. Торік лише 94 тис. батьків вирішили відправити дітей до шкіл.