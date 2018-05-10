У сутичках біля будинку Льовочкіна розбили голову журналісту

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Фото: Страна У сутичках біля будинку Льовочкіна постраждав журналіст Назарій Мозилюк

Нацгвардійці перекрили підхід до річки, куди хотіли пройти активісти Нацкорпуса, в результат чого між ними стався конфлікт

Сьогодні, 10 травня, під час акції протесту під будинком народного депутата, співвласника телеканалу «Інтер» Сергія Льовочкіна в селі Козин стався конфлікт між правоохоронцями і представниками «Національного корпусу». В результаті конфлікту постраждав журналіст.

Близько 300 осіб з Національної дружини і Національного корпусу прибули на приватну територію Льовочкіна, повідомляє Інформатор.

Нацкорпус повторив вчорашній сценарій дій, що був під стінами «Інтера»: мітингувальники обклеїли будинок Льовочкіна плакатами «Інтер буде наш», малювали символи «Ідея нації», карикатури і написи. Також відбулася сутичка між Нацгвардією і націоналістами, в результаті якої постраждав журналіст Назарій Мозилюк. За словами потерпілого, нацгвардійці перекрили підхід до річки, куди хотіли пройти активісти Нацкорпуса, в результат чого між ними стався конфлікт.

«Я знімав розмову представника Нацкорпуса і начальника громадської безпеки, в цей час націоналісти почали рухатися в сторону Нацгвардії, останні зімкнули ряди і дістали кийки. Почалося стихійне зіткнення. Отримав два удари, один припав у руку, якою я прикривався, а другий в голову. Було розсічення», - розповів постраждалий в сутичці журналіст.

Як повідомлялося, у четвер, 10 травня, близько сотні активістів приїхали до будинку Льовочкіна. Вони розмальовують балончиками стіни будинку та чіпляють наліпки.

Як відомо, «Нацкорпус» заявив про довгострокову акцію проти телеканалу «Інтер» через трансляцію концерту до 9 травня.

«Оскільки «Інтер» проігнорував нашу вчорашню акцію, ми розпочинаємо довготривалу планомірну акцію і боротьбу з власниками телеканалу. Мета сьогоднішньої - передати привіт пану Льовочкіну», - заявив керівник прес-служби «Національного корпусу» Роман Чернишев.

Нагадаємо, 9 травня в інтернеті опублікували відео з фрагментами концерту «Победа. Одна на всех», який телеканал «Інтер» підготував до Дня Перемоги. У ролику ведучий заходу Андрій Доманський з-поміж іншого закликає не дозволяти, «щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно носили під час факельних маршів у нашій столиці».

Перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що регулятор негайно відреагує на висловлювання ведучих телеканалу, якщо ці репліки пройдуть в ефірі.

Вранці 9 травня активісти «Національного корпусу» прийшли під будівлю телеканалу «Інтер» з вимогою, щоб з вечірнього концерту були вилучені пропагандистські заяви, озвучені ведучими концерту. Також вони заявили, що вимагають позбавити канал ліцензії.

Водночас близько півсотні активістів всеукраїнської громадсько-політичної організації «Вільні люди» пікетували офіс «Національних інформаційних систем» по вулиці Щусєва, 26, із вимогою скасувати трансляцію концерту.

Однак увечері 9 травня «Інтер» все ж показав концерт «Победа. Одна на всех», не вирізавши скандальні слова ведучого.