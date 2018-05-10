На «Інтері» похвалились тим, що скандальний концерт до Дня перемоги подивилось 13 млн глядачів

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Вчора близько півсотні активістів пікетували офіс «Інтера» з вимогою скасувати трансляцію концерту

Понад 13 млн людей подивилося вчора, 9 травня, скандальний концерт до Дня Перемоги на телеканалі «Інтер». Про це повідомляє прес-служба каналу.

«9 травня телеканал «Інтер» став лідером українського телеефіру за розміром масової всеукраїнської аудиторії 18+. Частка каналу склала 15,7%. Великий святковий концерт «Перемога. Одна на всіх» став абсолютним лідером українського ефіру 9-го травня», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Нацкорпус закликає всіх охочих долучитися до пікету будинку одного з власників телеканалу «Інтер», народного депутата від Опозиційного блоку Сергія Льовочкіна у зв'язку з виходом в ефір концерту «Победа. Одна на всех» зі скандальними репліками ведучих.

Напередодні, 9 травня, в мережі опублікували відео з фрагментами концерту «Победа. Одна на всех», який телеканал «Інтер» підготував до Дня перемоги.

У ролику ведучий заходу Андрій Доманський з-поміж іншого закликає не дозволяти, «щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно носили під час факельних маршів у нашій столиці».

Перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що регулятор негайно відреагує на висловлювання ведучих телеканалу, якщо ці репліки пройдуть в ефірі.

Уранці, 9 травня, активісти «Національного корпусу» прийшли під будівлю телеканалу «Інтер» з вимогою, щоб з вечірнього концерту були вилучені пропагандистські заяви, озвучені ведучими концерту. Також вони заявили, що вимагають позбавити канал ліцензії.

Водночас близько півсотні активістів всеукраїнської громадсько-політичної організації «Вільні люди» пікетували офіс «Національних інформаційних систем» по вулиці Щусєва, 26 із вимогою скасувати трансляцію концерту.

Однак увечері, 9 травня, «Інтер» все ж показав концерт «Победа. Одна на всех», не вирізавши скандальні слова ведучого.