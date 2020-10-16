Поблизу «Блокбастера» перекинувся автомобіль таксі



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Після зіткнення з огорожею автомобіль перекинувся Фото: Київ оперативний

Таксист заснув за кермом

Сьогодні, 16 жовтня, вранці поблизу розважального центру «Блокбастер» в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля служби таксі.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Автомобіль врізався в огорожу та перекинувся на дах.

Зі слів водія, він заснув за кермом.

У ДТП обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці на місці встановлюють обставини ДТП.

Як повідомлялося, 6 жовтня ввечері на вулиці Жилянській у Києві водій служби таксі Bolt влетів в огорожу швидкісного трамвая. Водій розповів, що легковик занесло на мокрому асфальті і він влетів в огорожу.