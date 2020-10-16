ДТП у Києві: автомобіль після зіткнення перекинувся й загорівся (фото, відео)
Рух по вулиці Борщагівській було тимчасово закрито
У п’ятницю, 16 жовтня, о 12:43 на вул. Борщагівській, 190 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Daewoo Lanos з автомобілем Chevrolet Aveo. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події прибули рятувальники 6 Державної пожежно-рятувальної частини.
Бійці встановили, що внаслідок зіткнення автомобіль Daewoo Lanos перекинувся і зайнявся.
О 13:08 займання вдалося локалізувати, а о 13:11 - ліквідувати.
На момент прибуття рятувальників водій Daewoo Lanos знаходився у працівників швидкої медичної допомоги з травмами м'яких тканин голови, потерпілого госпіталізовано до лікарні.
Під час ліквідації пожежі та наслідків ДТП рух по вулиці Борщагівській (між Індустріальною та НАУ) у бік Борщагівки було тимчасово закрито.
Причини виникнення ДТП встановлюють правоохоронні органи.