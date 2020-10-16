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    ДТП у Києві: автомобіль після зіткнення перекинувся й загорівся (фото, відео)

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    Рятувальники ліквідували загорання автомобіля - ДТП у Києві: автомобіль після зіткнення перекинувся й загорівся (фото, відео)
    Рятувальники ліквідували загорання автомобіля
    Фото: ДСНС

    Рух по вулиці Борщагівській було тимчасово закрито

    У п’ятницю, 16 жовтня, о 12:43 на вул. Борщагівській, 190 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Daewoo Lanos з автомобілем Chevrolet Aveo. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули рятувальники 6 Державної пожежно-рятувальної частини.

    Бійці встановили, що внаслідок зіткнення автомобіль Daewoo Lanos перекинувся і зайнявся.

    О 13:08 займання вдалося локалізувати, а о 13:11 - ліквідувати.

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    ДТП у Києві: автомобіль після зіткнення перекинувся й загорівся (фото, відео)
    ДТП у Києві: автомобіль після зіткнення перекинувся й загорівся (фото, відео)
    ДТП у Києві: автомобіль після зіткнення перекинувся й загорівся (фото, відео)
    ДТП у Києві: автомобіль після зіткнення перекинувся й загорівся (фото, відео)

    На момент прибуття рятувальників водій Daewoo Lanos знаходився у працівників швидкої медичної допомоги з травмами м'яких тканин голови, потерпілого госпіталізовано до лікарні.

    Під час ліквідації пожежі та наслідків ДТП рух по вулиці Борщагівській (між Індустріальною та НАУ) у бік Борщагівки було тимчасово закрито.

    Причини виникнення ДТП встановлюють правоохоронні органи.

    пожежа ДТП Київ ДСНС водій автомобіль рятувальники
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