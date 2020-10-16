ДТП у Києві: автомобіль після зіткнення перекинувся й загорівся (фото, відео)



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Рятувальники ліквідували загорання автомобіля Фото: ДСНС

Рух по вулиці Борщагівській було тимчасово закрито

У п’ятницю, 16 жовтня, о 12:43 на вул. Борщагівській, 190 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Daewoo Lanos з автомобілем Chevrolet Aveo. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули рятувальники 6 Державної пожежно-рятувальної частини.

Бійці встановили, що внаслідок зіткнення автомобіль Daewoo Lanos перекинувся і зайнявся.

О 13:08 займання вдалося локалізувати, а о 13:11 - ліквідувати.

На момент прибуття рятувальників водій Daewoo Lanos знаходився у працівників швидкої медичної допомоги з травмами м'яких тканин голови, потерпілого госпіталізовано до лікарні.

Під час ліквідації пожежі та наслідків ДТП рух по вулиці Борщагівській (між Індустріальною та НАУ) у бік Борщагівки було тимчасово закрито.

Причини виникнення ДТП встановлюють правоохоронні органи.