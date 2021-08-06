У Вишгороді некерований автомобіль збив велосипедиста і протаранив КІА (фото)

Водію Hyundai стало погано за кермом

У місті Вишгород сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів та велосипедиста. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередньою інформацією, автомобіль Hyundai рухався по вулиці Богдана Хмельницького до проспекту Мазепи. Несподівано водієві автомобіля стало погано. Його дружина, яка знаходилася на пасажирському сидінні, намагалася зупинити авто. Проте, автомобіль здійснив зіткнення із велосипедистом і в подальшому, виїхавши на перехрестя, зіткнувся з автівкою КІА.

Велосипедиста та водія авто Hyundai госпіталізовано до Вишгородської ЦРЛ.

На місці події працює слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

Нагадаємо, 4 серпня у селищі Бишів Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В автопригоді загинуло подружжя з Києва.