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    У Вишгороді некерований автомобіль збив велосипедиста і протаранив КІА (фото)

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    Hyundai на перехресті зіткнувся з автівкою КІА - У Вишгороді некерований автомобіль збив велосипедиста і протаранив КІА (фото)

    Hyundai на перехресті зіткнувся з автівкою КІА

    Фото: Нацполіція

    Водію Hyundai стало погано за кермом

    У місті Вишгород сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів та велосипедиста. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередньою інформацією, автомобіль Hyundai рухався по вулиці Богдана Хмельницького до проспекту Мазепи. Несподівано водієві автомобіля стало погано. Його дружина, яка знаходилася на пасажирському сидінні, намагалася зупинити авто. Проте, автомобіль здійснив зіткнення із велосипедистом і в подальшому, виїхавши на перехрестя, зіткнувся з автівкою КІА.

    Велосипедиста та водія авто Hyundai госпіталізовано до Вишгородської ЦРЛ.

    На місці події працює слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

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    У Вишгороді некерований автомобіль збив велосипедиста і протаранив КІА (фото)
    У Вишгороді некерований автомобіль збив велосипедиста і протаранив КІА (фото)
    У Вишгороді некерований автомобіль збив велосипедиста і протаранив КІА (фото)

    Нагадаємо, 4 серпня у селищі Бишів Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В автопригоді загинуло подружжя з Києва.

    Теги: ДТП водій Київщина автомобіль велосипедист
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    У Вишгороді некерований автомобіль збив велосипедиста і протаранив КІА (фото)