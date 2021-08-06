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    Таксист вилетів із мосту Метро на газон і зніс дорожній знак (фото)

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    Автомобіль вилетів із дороги на газон - Таксист вилетів із мосту Метро на газон і зніс дорожній знак (фото)
    Автомобіль вилетів із дороги на газон
    Фото:dtp.kiev.ua

    В автомобілі служби таксі на момент ДТП пасажирів не було

    У четвер, 5 серпня, пізно ввечері на з’їзді з моста Метро сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автівки Hyundai служби таксі Uklon. Аварія трапилася в напрямку лівого берега. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    За попередніми даними, таксист, рухаючись з перевищенням швидкісного режиму, не впорався з керуванням в місці, де дорога відхиляється в сторону. Автомобіль вилетів на зелену зону, збив дорожній знак і зупинитися зміг лише через 15 метрів.

    В автомобілі пасажирів не було, водій ушкоджень не отримав.

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    Таксист вилетів із мосту Метро на газон і зніс дорожній знак (фото)
    Таксист вилетів із мосту Метро на газон і зніс дорожній знак (фото)
    Таксист вилетів із мосту Метро на газон і зніс дорожній знак (фото)
    Таксист вилетів із мосту Метро на газон і зніс дорожній знак (фото)
    Таксист вилетів із мосту Метро на газон і зніс дорожній знак (фото)
    Таксист вилетів із мосту Метро на газон і зніс дорожній знак (фото)
    Таксист вилетів із мосту Метро на газон і зніс дорожній знак (фото)

    Як повідомлялося, 4 серпня близько 22 години на вул. Ізюмській, 1/3 у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої в легковому автомобілі була затиснута пасажирка. За допомогою пневматичного інструменту рятувальники вивільнили жінку та передали її працівникам швидкої медичної допомоги.

    4 серпня у селищі Бишів Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В автопригоді загинуло подружжя з Києва.

    Теги: таксі ДТП Київ водій автомобіль
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    Таксист вилетів із мосту Метро на газон і зніс дорожній знак (фото)