Таксист вилетів із мосту Метро на газон і зніс дорожній знак (фото)

В автомобілі служби таксі на момент ДТП пасажирів не було

У четвер, 5 серпня, пізно ввечері на з’їзді з моста Метро сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автівки Hyundai служби таксі Uklon. Аварія трапилася в напрямку лівого берега. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, таксист, рухаючись з перевищенням швидкісного режиму, не впорався з керуванням в місці, де дорога відхиляється в сторону. Автомобіль вилетів на зелену зону, збив дорожній знак і зупинитися зміг лише через 15 метрів.

В автомобілі пасажирів не було, водій ушкоджень не отримав.

Як повідомлялося, 4 серпня близько 22 години на вул. Ізюмській, 1/3 у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої в легковому автомобілі була затиснута пасажирка. За допомогою пневматичного інструменту рятувальники вивільнили жінку та передали її працівникам швидкої медичної допомоги.

4 серпня у селищі Бишів Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В автопригоді загинуло подружжя з Києва.