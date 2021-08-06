Під Львовом на Porsche розбився син відомого бізнесмена (фото)

23-річний хлопець помер на місці аварії

Смертельна аварія сталася на дорозі Львів-Брюховичі. В результаті ДТП загинув 23-річний водій Porsche. Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

Правоохоронці повідомили, що аварія сталася 4 серпня близько 00:30. Легковик винесло на зустрічну смугу, де він врізався у фуру, за кермом якої був 32-річний житель Стрийського району. На місці ДТП від отриманих травм помер 23-річний водій Porsche.

На фото видно, що від машини буквально нічого не залишилося, крім купи металу. Її просто зім'яло.

За даними місцевого видання «Твоє місто», в ДТП загинув Павло Крок 1998 року народження. Він навчався в Австрії.

Фото поліції Львівщини

Хлопець є сином відомому Львівському бізнесменові Ростиславу Кроку, який володіє кількома компаніями, у тому числі туристичним комплексом у Славському.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої в легковому автомобілі була затиснута пасажирка.

Читайте також: