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    Під Львовом на Porsche розбився син відомого бізнесмена (фото)

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    Під Львовом на Porsche розбився син відомого бізнесмена (фото)
    Фото поліції Львівщини

    23-річний хлопець помер на місці аварії

    Смертельна аварія сталася на дорозі Львів-Брюховичі. В результаті ДТП загинув 23-річний водій Porsche. Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

    Правоохоронці повідомили, що аварія сталася 4 серпня близько 00:30. Легковик винесло на зустрічну смугу, де він врізався у фуру, за кермом якої був 32-річний житель Стрийського району. На місці ДТП від отриманих травм помер 23-річний водій Porsche.

    На фото видно, що від машини буквально нічого не залишилося, крім купи металу. Її просто зім'яло.

    За даними місцевого видання «Твоє місто», в ДТП загинув Павло Крок 1998 року народження. Він навчався в Австрії.

    1628187667-3235.Фото поліції Львівщини

    Хлопець є сином відомому Львівському бізнесменові Ростиславу Кроку, який володіє кількома компаніями, у тому числі туристичним комплексом у Славському.

    Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої в легковому автомобілі була затиснута пасажирка.

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    Теги: ДТП машини водій аварія місто Porsche
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    Під Львовом на Porsche розбився син відомого бізнесмена (фото)