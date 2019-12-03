  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В одному зі столичних кафе сталася пожежа

    • Розсилка
    Вогнеборці менше ніж за годину ліквідували пожежу - В одному зі столичних кафе сталася пожежа
    Вогнеборці менше ніж за годину ліквідували пожежу
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла через коротке замкнення електропроводів

    У понеділок, 2 грудня, сталася пожежа у 9-поверховому будинку по вул. Генерала Тупікова, 31/2А у Солом’янському районі Києва. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 16:48.

    На місце події прибули рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло в одному із кафе, яке знаходилось у підвальному приміщенні будинку, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 17:23 бійці локалізували пожежу та о 17:35 - ліквідували.

    Внаслідок загоряння пошкоджено обшивку стіни, утеплювач, ізоляцію електропроводів, закопчено стіни та стелю приміщення.

    На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

    Жертв та постраждалих немає.

    Ймовірною причиною пожежі є коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням, проте остаточні обставини виникнення займання встановить слідство.

    Як повідомлялося, 2 грудня сталася пожежа у дитячому садочку на проспекті Гагаріна, 9-А у Дніпровському районі Києва.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ