В одному зі столичних кафе сталася пожежа



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Вогнеборці менше ніж за годину ліквідували пожежу Фото: ДСНС

Пожежа виникла через коротке замкнення електропроводів

У понеділок, 2 грудня, сталася пожежа у 9-поверховому будинку по вул. Генерала Тупікова, 31/2А у Солом’янському районі Києва. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 16:48.

На місце події прибули рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло в одному із кафе, яке знаходилось у підвальному приміщенні будинку, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 17:23 бійці локалізували пожежу та о 17:35 - ліквідували.

Внаслідок загоряння пошкоджено обшивку стіни, утеплювач, ізоляцію електропроводів, закопчено стіни та стелю приміщення.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Ймовірною причиною пожежі є коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням, проте остаточні обставини виникнення займання встановить слідство.

Як повідомлялося, 2 грудня сталася пожежа у дитячому садочку на проспекті Гагаріна, 9-А у Дніпровському районі Києва.