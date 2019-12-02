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    Вранці у Києві горів дитячий садок: загинув охоронець (фото)

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    Пожежа сталася у&nbsp;дитячому садочку №554 - Вранці у Києві горів дитячий садок: загинув охоронець (фото)
    Пожежа сталася у дитячому садочку №554
    Фото: Інформатор

    Тіло чоловіка рятувальники виявили біля будівлі дитсадка

    У понеділок, 2 грудня, сталася пожежа у дитячому садочку на проспекті Гагаріна, 9-А у Дніпровському районі Києва. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 06:57.

    До місця виклику було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

    На проспекті Гагаріна, 9-А знаходиться дитячий садок №554.

    Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на першому поверсі дитсадка. Біля будинку знаходилося тіло чоловіка 1945 р.н., ймовірно охоронця закладу, який намагався самостійно загасити пожежу, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    О 07:20 пожежу площею 5 кв. м було локалізовано, а о 07:35 - ліквідовано.

    На місці пожежі працювало 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 23-х чоловік особового складу.

    Причина пожежі та обставини смерті людини будуть встановлені правоохоронними органами.

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    Вранці у Києві горів дитячий садок: загинув охоронець (фото)
    Вранці у Києві горів дитячий садок: загинув охоронець (фото)
    Вранці у Києві горів дитячий садок: загинув охоронець (фото)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 1 грудня сталася пожежа у квартирі п'ятиповерхового будинку на вул. Тернопільській, 7а у Святошинському районі столиці. 

    пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники чоловік дитячий садок
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