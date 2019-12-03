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    Новини

    На парковці у Києві вибухнув автомобіль (фото)

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    Моторний відсік автомобіля знищено - На парковці у Києві вибухнув автомобіль (фото)
    Моторний відсік автомобіля знищено
    Фото: Київ оперативний

    Надзвичайна подія на автостоянці сталася вночі

    У ніч на вівторок, 3 грудня, стався вибух в автомобілі на парковці за адресою Західний провулок, 3Д у Солом’янському районі Києва (місцевість Караваєві дачі).

    Вибух стався близько 02:00, повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook. 

    «Як виявилося вранці, це згорів/вибухнув автомобіль Audi, який стояв на парковці», - йдеться в повідомленні.

    Наразі інформація щодо цієї події уточнюється.

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    На парковці у Києві вибухнув автомобіль (фото)
    На парковці у Києві вибухнув автомобіль (фото)

    Як повідомлялося,  2 грудня сталася пожежа у 9-поверховому будинку по вул. Генерала Тупікова, 31/2А у Солом’янському районі, теж в районі Караваєвих дач. Займання виникло в одному із кафе, яке знаходилось у підвальному приміщенні будинку.

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