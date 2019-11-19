На Київщині п’яна жінка жбурнула камінь у поліцейське авто



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Каменем розбито переднє скло службового автомобіля поліцейських Фото: Нацполіція

Поліція оголосила жінці підозру в хуліганстві

У Білій Церкві, що на Київщині, працівники поліції зупинили легковик за порушення Правил дорожнього руху. Як з’ясувалось, за кермом була жінка-водій у стані алкогольного сп’яніння. У той час, коли відносно неї поліцейські складали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП, на порятунок прибігла її подруга.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, жінка вела себе зухвало та нахабно, погрожувала працівникам поліції, вигукувала нецензурну лайку. На зауваження правоохоронців не реагувала. Усі слова правоохоронців, щоб та втихомирилась, були марними.

Натомість агресивно налаштована жінка підняла великий камінь і щосили жбурнула його у переднє скло службового автомобіля, у салоні якого оформляв адмінпротокол працівник поліції.

Хуліганку, яка намагалася втекти, поліцейські наздогнали і одягнули на неї кайданки.

Правопорушницю було доправлено до відділу поліції. Нею виявилась 36-річна місцева жителька, яка займається підприємницькою діяльністю. Встановлено, що вміст алкоголю в крові жінки становив 0,9 проміле.

За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Зловмисниці оголошено підозру.

Вартість нанесеного матеріального збитку, який жінка буде відшкодовувати у судовому порядку, становить 8,5 тис. гривень.