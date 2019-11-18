За розбійний напад на пункт обміну валют у Києві мешканка Сум відсидить сім років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нападниця вчинила злочин, перебуваючи у міжнародному розшуку

Оболонським районним судом Києва до семи років позбавлення волі засуджено 26-річну мешканку міста Суми за скоєння розбійного нападу на відділення пункту обміну валюти у столиці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, у вересні 2017 року обвинувачена проникла до відділення пункту «Обмін валют», розташованого в Оболонському районі, попередньо закривши обличчя медичною маскою та вдягнувши на голову капюшон.

«Маючи при собі ніж, зловмисниця вчинила напад на жінку–касира. Оскільки касир почала чинити опір, нападниця завдала їй ножем два непроникаючі колото-різані поранення грудної клітини та поранення лівої кисті. Не маючи змоги заволодіти грошима з сейфу, який знаходився в іншому приміщенні, розбійниця викинула знаряддя злочину та втекла з місця події», - розповіли в прокуратурі.

Після встановлення особи нападниці з’ясувалося, що цей злочин вона вчинила, перебуваючи у міжнародному розшуку. У червні 2017 року в місті Суми зловмисниця вчинила аналогічний напад, заволодівши понад 500 тис. грн.

Ковпаківським районним судом м. Суми у липні 2017-го за цей злочин її було засуджено до 5 років позбавлення волі. Надалі у зв’язку з переховуванням від правосуддя жінку оголосили у розшук.

Під час судового розгляду в Оболонському районному суді Києва обвинувачена, бажаючи уникнути кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину, намагалась запевнити колегію суддів у тому, що вона лише мала намір погрожувати касиру ножем. Однак така позиція обвинуваченої не знайшла свого підтвердження в суді.

Колегія суддів визнала жінку винною за ч. 3 ст. 187 КК України та призначила покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна, крім житла.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд залишив без змін до вступу вироку в законну силу.