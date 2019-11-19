В Ірпені наркоман за годину вчинив два розбійні напади на жінок (фото)



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Під час обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські виявили та вилучили пістолет, перероблений зі стартового на травматичний Фото: Нацполіція

Поліція затримала нападника-наркомана

На вулицях міста Ірпінь з 5-ї по 6-ту годину ранку молодик скоїв два розбійних напади на жінок. Зненацька підбіг і, щоб вкрай залякати своїх жертв, вистрілив з пістолету угору. Після чого вирвав у них з рук сумки, де були мобільні телефони, документи, гроші.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Працівники кримінальної поліції провели низку першочергових оперативно-розшукових заходів, встановили особу нападника та затримали його у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 19-річний місцевий житель.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання зловмисника працівники Ірпінського відділу поліції виявили та вилучили пістолет, перероблений зі стартового на травматичний, набої, гільзи, мисливський ніж. Як речові докази вилучено вкрадене майно, яке опізнали потерпілі.

Також при огляді помешкання поліцейські виявили «холодильник-парник», який хлопець власноруч облаштував і вирощував там коноплю для власного вжитку.

Усі факти правопорушень задокументовані і матеріали перевірки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 187 (Розбій), за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про оголошення підозри юнаку, який перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Міру запобіжного заходу на час досудового розслідування йому обере суд.