  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині пенсіонер накинувся з ножем на свого зятя

    • Розсилка
    Поліція вилучила ніж як речовий доказ - На Київщині пенсіонер накинувся з ножем на свого зятя
    Поліція вилучила ніж як речовий доказ
    Фото: Нацполіція

    Наразі 79-річний чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання

    В одному з будників у селі Дударків Бориспільського району стався інцидент на побутовому ґрунті: між родичами виникла сварка, яка переросла у бійку.  

    Під час штурханини старший господар напідпитку вхопив ніж і завдав ним удар у груди своєму зятю. Свідком події став родич потерпілого, який зателефонував до поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції та медики. Там поліцейські вилучили знаряддя злочину.

    Каретою швидкої допомоги 54-річного чоловіка з діагнозом проникаюче ножове поранення грудної клітини доправлено до лікарні.

    Нападника поліція затримала на місці злочину у порядку ст. 208 КПК України. Наразі 79-річний чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство)Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри пенсіонеру у скоєнні замаху на умисне вбивство. Міру запобіжного заходу на час проведення досудового розслідування йому обере суд.

    Як повідомлялося, у неділю ввечері на вулиці Галицькій у Києві сталася різанина в залі ігрових автоматів: постраждалий отримав артеріальне проникаюче поранення ноги

    Національна поліція України кримінал Київщина напад чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ