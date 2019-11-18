На Київщині пенсіонер накинувся з ножем на свого зятя



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Поліція вилучила ніж як речовий доказ Фото: Нацполіція

Наразі 79-річний чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання

В одному з будників у селі Дударків Бориспільського району стався інцидент на побутовому ґрунті: між родичами виникла сварка, яка переросла у бійку.

Під час штурханини старший господар напідпитку вхопив ніж і завдав ним удар у груди своєму зятю. Свідком події став родич потерпілого, який зателефонував до поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції та медики. Там поліцейські вилучили знаряддя злочину.

Каретою швидкої допомоги 54-річного чоловіка з діагнозом проникаюче ножове поранення грудної клітини доправлено до лікарні.

Нападника поліція затримала на місці злочину у порядку ст. 208 КПК України. Наразі 79-річний чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство)Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри пенсіонеру у скоєнні замаху на умисне вбивство. Міру запобіжного заходу на час проведення досудового розслідування йому обере суд.

Як повідомлялося, у неділю ввечері на вулиці Галицькій у Києві сталася різанина в залі ігрових автоматів: постраждалий отримав артеріальне проникаюче поранення ноги