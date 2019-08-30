В Яготині сталася пожежа в магазині (фото)



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Горів дах магазину «Фотоцентр» Фото: ДСНС

Вогнеборці за годину ліквідували пожежу

У ніч на п’ятницю, 30 серпня, у місті Яготин Київської області сталося пожежа в магазині на вул. Шевченка. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району о 00:55.

По прибуттю рятувальники встановили, що горить металевий критий навіс на відкритій території Яготинського РайСТ та дах магазину «Фотоцентр», інформує пресслужба Головного управління ДСНС Київщини.

Пожежу було локалізовано о 01:34 та повністю ліквідовано о 01:45.

До гасіння пожежі залучалося 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Причина загорання встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на 30 серпня сталося займання на сміттєзвалищі на вул. Пирогівський шлях, 94-96, що у Голосіївському районі столиці.