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    В Яготині сталася пожежа в магазині (фото)

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    Горів&nbsp;дах магазину &laquo;Фотоцентр&raquo; - В Яготині сталася пожежа в магазині (фото)
    Горів дах магазину «Фотоцентр»
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці за годину ліквідували пожежу

    У ніч на п’ятницю, 30 серпня, у місті Яготин Київської області сталося пожежа в магазині на вул. Шевченка. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району о 00:55.

    По прибуттю рятувальники встановили, що горить металевий критий навіс на відкритій території Яготинського РайСТ та дах магазину «Фотоцентр», інформує пресслужба Головного управління ДСНС Київщини.

    Пожежу було локалізовано о 01:34 та повністю ліквідовано о 01:45.

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    До гасіння пожежі залучалося 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

    Причина загорання встановлюється.

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    В Яготині сталася пожежа в магазині (фото)
    В Яготині сталася пожежа в магазині (фото)

    Як повідомлялося, у ніч на 30 серпня сталося займання на сміттєзвалищі на вул. Пирогівський шлях, 94-96, що у Голосіївському районі столиці.

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