У Биківні згорів будинок



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Ліквідація пожежі в будинку Фото: ДСНС

Дві кімнати житлового будинку вигоріли повністю

У четвер, 29 серпня, увечері сталася пожежа у будинку на вул. Бобринецька, 30-А, що в Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 18:31.

На місце події було направлено рятувальників 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла в 1-поверховій житловій будівлі з розповсюдженням пожежі на дах будинку, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 19:46 пожежа була ліквідована.

Внаслідок пожежі 2 кімнати вигоріли повністю на площі 30 кв. м, згоріло та розібрано дерев’яне перекриття, обрешітку та шиферну покрівлю на площі 20 кв. м.

До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.