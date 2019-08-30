Сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі в Києві (фото)



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Сталося загорання сміття на площі 1000 кв. м Фото: ДСНС

Рятувальники майже 9 годин боролися з вогнем на сміттєзвалищі

У п’ятницю, 30 серпня, сталося займання на сміттєзвалищі на вул. Пирогівський шлях, 94-96, що у Голосіївському районі столиці. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:01.

«На місце події негайно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце події було встановлено, що сталося загорання сміття на площі 1000 кв. м на сміттєзвалищі загальною площею 13 га», - інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 06:31 пожежу було локалізовано, а о 08:57 - ліквідовано.

До ліквідації пожежі залучалося 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, бульдозер та екскаватор.

Як повідомлялося, наразі триває ліквідація загорання торфу в п`яти районах Київської області.