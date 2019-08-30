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    Сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі в Києві (фото)

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    Сталося загорання сміття на площі 1000 кв. м&nbsp; - Сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі в Києві (фото)
    Сталося загорання сміття на площі 1000 кв. м 
    Фото: ДСНС

    Рятувальники майже 9 годин боролися з вогнем на сміттєзвалищі

    У п’ятницю, 30 серпня, сталося займання на сміттєзвалищі на вул. Пирогівський шлях, 94-96, що у Голосіївському районі столиці. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:01.

    «На місце події негайно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце події було встановлено, що сталося загорання сміття на площі 1000 кв. м на сміттєзвалищі загальною площею 13 га», - інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 06:31 пожежу було локалізовано, а о 08:57 - ліквідовано.

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    До ліквідації пожежі залучалося 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, бульдозер та екскаватор.

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    Сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі в Києві (фото)
    Сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі в Києві (фото)

    Як повідомлялося, наразі триває ліквідація загорання торфу в п`яти районах Київської області.

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