У Києві горіли склади будматеріалів (фото)



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Сталося загорання в металевому складському ангарі розміром 20х20 м на площі 400 кв. м Фото: ДСНС

Столичні рятувальники ліквідували пожежу в металевому складському ангарі

Сьогодні, 30 серпня, сталася пожежа в металевому складському ангарі на вул. Миколи Хвильового, 1, що в Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 10:46.

По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що сталося загорання в металевому складському ангарі розміром 20х20 м на площі 400 кв. м, де, за попередніми даними, зберігались будівельні матеріали.

Вже о 11:26 пожежу було локалізовано, а о 12:26 – ліквідовано. Наразі продовжується робота з розбирання та проливання обгорілих конструкції, щоб не допустити повторного загоряння.

На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомлялося, у ніч на 30 серпня сталося займання на сміттєзвалищі на вул. Пирогівський шлях, 94-96, що у Голосіївському районі столиці.