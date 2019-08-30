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    Новини

    У Києві горіли склади будматеріалів (фото)

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    Сталося загорання в металевому складському ангарі розміром 20х20 м на площі 400 кв. м - У Києві горіли склади будматеріалів (фото)
    Сталося загорання в металевому складському ангарі розміром 20х20 м на площі 400 кв. м
    Фото: ДСНС

    Столичні рятувальники ліквідували пожежу в металевому складському ангарі

    Сьогодні, 30 серпня, сталася пожежа в металевому складському ангарі на вул. Миколи Хвильового, 1, що в Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 10:46.

    По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що сталося загорання в металевому складському ангарі розміром 20х20 м на площі 400 кв. м, де, за попередніми даними, зберігались будівельні матеріали.

    Вже о 11:26 пожежу було локалізовано, а о 12:26 – ліквідовано. Наразі продовжується робота з розбирання та проливання обгорілих конструкції, щоб не допустити повторного загоряння.

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    На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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    У Києві горіли склади будматеріалів (фото)
    У Києві горіли склади будматеріалів (фото)
    У Києві горіли склади будматеріалів (фото)

    Як повідомлялося, у ніч на 30 серпня сталося займання на сміттєзвалищі на вул. Пирогівський шлях, 94-96, що у Голосіївському районі столиці.

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