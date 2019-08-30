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    У п’яти районах Київщини горять торф’яники (фото)

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    У п’яти районах Київщини горять торф’яники (фото)
    Фото: ДСНС

    Рятувальники гасять загорання торфу в Ірпінському, Вишгородському, Обухівському, Іванківському та Броварському районах

    Триває ліквідація загорання торфу в п`яти районах Київської області.

    Так, другу добу триває ліквідація загорання торфу поблизу селища Гостомель «Канадське містечко» по вул. Дачна, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На пожежу виїхали рятувальники 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча та 53-ї Державного пожежно-рятувального посту сел. Гостомель. На місті події працює 8 чоловік особового складу.

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    Загалом, на території області рятувальники гасять загорання торфу в Вишгородському, Обухівському, Іванківському та Броварському районах.

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    У п’яти районах Київщини горять торф’яники (фото)
    У п’яти районах Київщини горять торф’яники (фото)
    У п’яти районах Київщини горять торф’яники (фото)

    «Шановні громадяни! Якщо ви помітили загорання в лісі, на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101». Пожежу легше попередити, ніж потім з нею боротися», - закликають рятувальники.

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    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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