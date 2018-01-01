Вбивство юристки: Затриманий наречений відмовився надати свідчення

Після приїзду адвоката до відділку поліції, чоловік послався на статтю 63 Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе

Затриманий колишній наречений убитої Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Про це він сам повідомив Громадському. Після приїзду адвоката до відділку поліції, чоловік послався на статтю 63 Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе. До цього його питали про стосунки з Іриною. «З Іриною ми



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Ірина Ноздровська

Після приїзду адвоката до відділку поліції, чоловік послався на статтю 63 Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе

Затриманий колишній наречений убитої Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення.

Про це він сам повідомив Громадському.

Після приїзду адвоката до відділку поліції, чоловік послався на статтю 63 Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе. До цього його питали про стосунки з Іриною.

«З Іриною ми познайомились на роботі. Я фахівець цивільного захисту, а вона в юридичний відділ прийшла до нас працювати. Зустрічалися ми з листопада 2016-го до червня 2017-го. У неї була така робота, яка займала весь її час. І ми так між собою вирішили, що немає сенсу. Не можемо ми бути разом. Але я ніколи не втрачав надії, щоб повернути все. Уже все до того йшло, якщо чесно... Але так от воно тепер все. Я так її любив...», — сказав він.

Колишній наречений розповів, що востаннє бачив Ірину в серпні 2017-го біля метро.

«Я її востаннє бачив у серпні місяці біля Майдану Незалежності. Вона була дуже зосереджена на своїх судових справах, в неї їх дві було, як вона їх називала основними. Плюс вона дуже піклувалися своєю сім'єю», — зазначив Віталій Сергеєв.

На питання, чи має він здогадки про те, хто міг вчинити вбивство, чоловік відповів, що не має жодних припущень.

«Чесно, ось на це питання я не відповім. Я не думаю, що фігуранти справи про ДТП стали б себе так видавати... не знаю чесно», — сказав він.

Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

Колишній наречений вбитої юристки Ноздровської розповів, що його допитували як свідка pic.twitter.com/bEmyUm4YQ5 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 2 січня 2018 р.

Авто Віталія правоохоронці забрали для проведення експертизи. Водночас, адвокат Ганна Чернецька зазначила у коментарі Громадському, що авто було вилучено незаконно, через те, що оформлене на Віталія, а згоду на вилучення давав батько.

Раніше стало відомо, що юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Ірина востаннє виходила на зв'язок 29 грудня о 17.00. Вона дзвонила матері і говорила, що на Петрівці або Петрівцях, і їде додому на маршрутці. За годину зв'язку з Іриною не було. Її телефон поза зоною доступу, або зайнятий.

Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Ноздровська раніше стикалася з погрозами з боку родичів та друзів винуватця аварії.



