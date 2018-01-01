Убивство юристки: поліція допитує колишнього нареченого як підозрюваного

Віталія викликали до райвідділу Вишгороду та допитують понад 6 годин

Поліція допитує колишнього нареченого Ірини Ноздровської Віталія Сергеєва як підозрюваного. Про це Громадському повідомив його батько Віктор Сергеєв. За його словами, підставою такої підозри став запис із камери спостереження, на якому вони із сином виходять зі свого будинку в Києві о 21:00, 29 грудня, в день убивства Ірини. Поліція



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Віталія викликали до райвідділу Вишгороду та допитують понад 6 годин

Поліція допитує колишнього нареченого Ірини Ноздровської Віталія Сергеєва як підозрюваного.

Про це Громадському повідомив його батько Віктор Сергеєв.

За його словами, підставою такої підозри став запис із камери спостереження, на якому вони із сином виходять зі свого будинку в Києві о 21:00, 29 грудня, в день убивства Ірини.

Поліція вважає, що підставою для злочину могло стати нерозділене кохання, оскільки Ірина з Віталієм раніше розійшлися.

Віталія викликали до райвідділу Вишгороду та допитують понад 6 годин. Правоохоронці також вилучили спільне авто Віталія та батька (оформлене на батька) і забрали у Гостомель на експертизу.

Раніше стало відомо, що юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Ірина востаннє виходила на зв'язок 29 грудня о 17.00. Вона дзвонила матері і говорила, що на Петрівці або Петрівцях, і їде додому на маршрутці. За годину зв'язку з Іриною не було. Її телефон поза зоною доступу, або зайнятий.

Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Ноздровська раніше стикалася з погрозами з боку родичів та друзів винуватця аварії.