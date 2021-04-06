Учасника проєкту «Велике будівництво» викрили на ухилянні від податків

Під час обшуку у офісі порушника вилучено документи та шість мільйонів гривень готівкою

Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві викрили підприємство в ухиленні від сплати податків на 18,6 млн гривень. Про це повідомляється на сторінці служби у Facebook.

Зазначається, що згадане підприємство неодноразово ставало переможцем публічних торгів по програмі «Велике будівництво».

«З метою штучного завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів (схема відкату) воно проводило безтоварні операції, при цьому лише документально відображаючи придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, у іншого товариства, яке в свою чергу, здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ризиковими субʼєктами господарстької діяльності», – йдеться в повідомленні.

Діючи умисно, фігуранти кримінального провадження, формували безпідставний податковий кредит з ПДВ. В результаті такої діяльності зловмисники ухилились від сплати податку на загальну суму понад 1️8,6️ млн гривень.

На підставі ухвали районного суду, співробітники податкової міліції провели обшуки офісних та житлових приміщень, в результаті яких виявили тендерну документацію та фінансово-господарські документи, що свідчать про факти розкрадання бюджетних коштів, чорнові записи та готівкові грошові кошти на загальну суму понад шість мільйонів гривень в еквіваленті. Виявлені речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що екологи розкритикували проєкт обхідної дороги навколо Києва, яка зводиться в рамках «Великого будівництва» і допомогу в будівництві якої Володимир Зеленський обговорював з керівництвом Катару.

Раніше стало відомо, що сім’я куратора «Великого будівництва» за рік збагатилась квартирою у Києві та двома земельними ділянками.