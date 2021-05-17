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    Учасниками бійки зі стріляниною в нічному клубі Києва виявились посадовці податкової

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    Інцидент стався у нічному клубі&nbsp;&laquo;Культ&raquo; - Учасниками бійки зі стріляниною в нічному клубі Києва виявились посадовці податкової
    Інцидент стався у нічному клубі «Культ»
    Фото: dtp.kiev.ua

    Поліція затримала всіх учасників конфлікту та вилучила бойову зброю, боєприпаси, а також значну суму коштів

    У масовій бійці зі стріляниною, що сталася у ніч на 15 травня у нічному клубі «Культ» на вулиці Ревуцького в Києві, брали участь працівники і керівники податкової міліції ДФС Києва, Київської області та Центрального апарату. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова благодійного фонду «Надійний тил», співробітник Департаменту муніципальної безпеки КМДА Дмитро Вітов.

    За його словами, це інформація від народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк.

    «Слідчо-оперативна група встановила учасників конфлікту. Це працівники і керівники податкової міліції ДФС Києва, Київської області та Центрального апарату. Серед них був заступник голови ДФС та керівник оперативного підрозділу, який раніше працював у Святошинському районі начальником поліції. Поліція затримала всіх учасників конфлікту та вилучила бойову зброю, боєприпаси, а також значну суму коштів», – написав Вітов.

    Наразі слідство триває.

    Скріншот допису Дмитра Вітова
    Скріншот допису Дмитра Вітова

    Як повідомлялося, в ході конфлікту мало не вбили охоронця. Пораненого охоронця забрала «швидка».

    Теги: Національна поліція України ДФС Київ кримінал бійка стрілянина
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    Учасниками бійки зі стріляниною в нічному клубі Києва виявились посадовці податкової