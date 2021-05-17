Учасниками бійки зі стріляниною в нічному клубі Києва виявились посадовці податкової

Поліція затримала всіх учасників конфлікту та вилучила бойову зброю, боєприпаси, а також значну суму коштів

У масовій бійці зі стріляниною, що сталася у ніч на 15 травня у нічному клубі «Культ» на вулиці Ревуцького в Києві, брали участь працівники і керівники податкової міліції ДФС Києва, Київської області та Центрального апарату. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова благодійного фонду «Надійний тил», співробітник Департаменту муніципальної безпеки КМДА Дмитро Вітов.

За його словами, це інформація від народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк.

«Слідчо-оперативна група встановила учасників конфлікту. Це працівники і керівники податкової міліції ДФС Києва, Київської області та Центрального апарату. Серед них був заступник голови ДФС та керівник оперативного підрозділу, який раніше працював у Святошинському районі начальником поліції. Поліція затримала всіх учасників конфлікту та вилучила бойову зброю, боєприпаси, а також значну суму коштів», – написав Вітов.

Наразі слідство триває.

Скріншот допису Дмитра Вітова

Як повідомлялося, в ході конфлікту мало не вбили охоронця. Пораненого охоронця забрала «швидка».