Скандальний екснардеп побився в прямому ефірі зі «слугою народу» (відео)
Олег Барна згадав минуле і знову затіяв бійку з нинішнім нардепом
Народний депутат України попереднього скликання Олег Барна, який свого часу вже бився з колегами, знову влаштував бійку з нинішнім нардепом від «Слуги народу».
Інцидент стався в прямому ефірі каналу «Правда тут». Барна» під час суперечки про ринок землі напав з кулаками на народного депутата від «Слуги народу» Дмитра Соломчука.
Бійку довелося розбороняти ведучому, проте навіть після цього Соломчук продовжив обзивати свого кривдника «бидлотою», а Барна звинувачував його у брехні.
Закінчився конфлікт двох політиків тим, що їх розсадили в різні частини студії.
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