Пасажир автобуса в Києві поранив водія пострілом з пістолета

Стрільця затримали поліцейські, що випадково перебували поруч

Столичний поліцейський патруль затримав пасажира, який перед цим поранив водія автобуса. Про це повідомляє Telegram-канал МВС України.

«Інспектори, які прибули на вулицю Чорнобильську, саме закінчували оформлювати необхідні матеріали, коли почули звук, схожий на постріл. Одночасно з цим до них підбіг схвильований чоловік та повідомив, що пасажир автобуса вистрілив у водія» – йдеться у повідомленні.

Патрульні почали переслідувати ймовірного стрільця, оскільки на команди зупинитися він не реагував. Невдовзі чоловіка наздогнали та затримали. При собі він мав предмет, схожий на револьвер.

Попередньо, у водія з пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови у салоні. Затриманий пояснив патрульним, що водій застосував проти нього газ, тому він здійснив постріл у відповідь.

Водія ушпиталили до лікарні з пораненням в груди.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для з'ясування обставин пригоди та надання правової кваліфікації діям затриманого.

Нагадаємо, що раніше неподалік від місця злочину на вулиці Чорнобильській було затримано водія тролейбусу, що перебував під дією наркотиків.

Також повідомлялося, що під час дії суворих карантинних обмежень у Києві минулого квітня, пасажири робили вікна тролейбусу на Троєщині.