  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Виставка розміщена біля&nbsp;пам&rsquo;ятника Володимиру Великому - Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Виставка розміщена біля пам’ятника Володимиру Великому
    Фото: КМДА

    На виставці представлені фотографії Жульєна Брайана 1930-1959 років

    На Володимирській гірці в Києві відкрилась фотовиставка «Американець в Україні. Фотографії Жульєна Брайана з 1930-1959 років», яка присвячена довоєнному та післявоєнному періоду в Україні. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

    «Фотографії увічнили образ довоєнного повсякденного життя українців, а також неповторної чарівності міст, їхніх площ та вулиць, яких вже і не існує. Також частина фото зроблена одразу після закінчення Другої світової війни, на них можна побачити масштаби руйнувань та труднощів цивільного життя. А інша частина – фотографії з 1950-х років, періоду відлиги», – розповів Мондриївський.

    За його словами, фотовиставка організована Інститутом національної пам’яті та Посольством Республіки Польща в Києві за підтримки Київської міської державної адміністрації.

    «На світлинах усі охочі зможуть роздивитися довоєнні та післявоєнні Київ, Харків, Одесу, Крим… Українські міста, які потрапили в об’єктив американського фотографа. Сама виставка триватиме до 31 жовтня, а знайти її можна біля пам’ятника Володимиру Великому», – зазначив Мондриївський.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка
    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка

    Як повідомили в Посольстві Республіки Польща в Києві, одночасно з цією виставкою на паркані Посольства (на вулиці Ярославів Вал, 12), також розмістять виставку «Американець у Варшаві. Фотографії Жульєна Брайана з вересня 1939 року». Усі охочі зможуть побачити унікальну фотодокументацію трагічної долі мешканців польської столиці в перші тижні Другої світової війни.

    Теги: Київ фотограф виставка КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна очима американця. В Києві відкрилась унікальна фотовиставка