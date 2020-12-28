Українські євреї протестують проти путінського плану звести синагогу в Бабиному Яру

Українські євреї звернулися до громадянського суспільства, щоб не допустити осквернення пам'яті жертв Бабиного Яру

Українські євреї знову звернулися до громадянського суспільства України із закликом нарешті усвідомити трагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам’яті.

Звернення у Facebook опублікував український громадський діяч та дисидент єврейського походження, діяч українського єврейського руху Йосиф Зісельс.

Як і раніше, автори звернення висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі. Про це пише газета «День».

У зверненні наголошується, що керівники російського проекту меморіалізації Бабиного Яру, цинічно порушуючи загальнолюдські норми ставлення до пам’яті людей, похованих на єврейських та інших кладовищах, на місцях масових поховань, зневажаючи українське законодавство і міжнародні договори України, продовжують свою агресивну політику вторгнення у Бабин Яр.

"Так, наприкінці вересня вони презентували тимчасову інсталяцію, створену ними попри наші протести, на землі колишнього Єврейського кладовища в Бабиному Яру", - йдеться у повідомленні.

Українські євреї закликали підтримати розроблений українськими істориками державний проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру, який прагне гідно вшанувати пам’ять про всі жертви цього трагічного місця.

Звернення підписали більше 300 українських євреїв, які сьогодні мешкають як в Україні, так і у Ізраїлі, Канаді, Швейцарії, Німеччині, Польщі, Росії, США, Франції, Австрії.

Також наголошується, що звернення спрямоване до українського громадянського суспільства, яке є надійнішим чинником цивілізованого майбутнього України.

Звернення українських євреїв до громадянського суспільства України

Дорогі друзі та колеги!

У поточному році в ЗМІ з’явилася маса матеріалів на підтримку українського проекту комплексної меморіалізації Бабиного Яру і не менше матеріалів із критикою російського проекту меморіалізації. У цьому величезному потоці є і наш з вами скромний внесок. У серпні-вересні ми з вами зробили велику справу – створили, підписали та опублікували Звернення українських євреїв до громадянського суспільства України з приводу проблем, що виникли останніми роками навколо Бабиного Яру. На наш заклик відгукнулися багато громадських організацій і активістів громадянського суспільства. Близько півтори тисячі підписів зібрали різні листи і звернення, які підтримали нашу позицію.

На жаль, цього виявилося недостатньо. Керівники російського проекту меморіалізації Бабиного Яру, цинічно порушуючи загальнолюдські норми ставлення до пам’яті людей, похованих на єврейських та інших кладовищах, на місцях масових поховань, зневажаючи українське законодавство і міжнародні договори України, продовжують свою агресивну політику вторгнення у Бабин Яр.

Так, наприкінці вересня вони презентували тимчасову інсталяцію, створену ними попри наші протести, на землі колишнього Єврейського кладовища в Бабиному Яру.

Безкарність надихає, й нині вони намагаються побудувати тимчасову поминальну синагогу за пам’ятником «Менора» на землі Кирилівського православного цвинтаря. Більш цинічного і провокаційного плану неможливо собі уявити. У мене з кожним роком міцніє переконання, що російські мільярдери (Фрідман, Хан і Фукс) більше, ніж у будівництві меморіалу, зацікавлені у провокуванні обурення і протестів громадянського суспільства України, щоб нав’язати світові чергову пропагандистську брехню про «жахливий антисемітизм» України.

Ми, українські євреї, де б ми не проживали, на моє глибоке переконання, зобов’язані не допустити цієї огидної провокації.

Наші однодумці в Ізраїлі з ініціативи в’язня Сіону, учасника «ленінградського справи» (1970), рабина Йосефа Менделевича створили «Ініціативну групу ізраїльтян за збереження святості поховань в Бабиному Яру». Вони вже написали листа Головному рабину Ізраїлю Давиду Лау з проханням зупинити будівництво на землі єврейського кладовища. Після шабату відбулася нарада Ізраїльської ініціативної групи, присвячена новому загостренню з боку керівництва російського проекту – спробі будівництва тимчасової поминальної синагоги на землі православного Кирилівського кладовища в Бабиному Яру.

У зв’язку зі згаданими подіями ми, українські євреї, знову звертаємося до громадянського суспільства України із закликом не допустити осквернення пам’яті жертв Бабиного Яру.

Прошу в Ваших відповідях на цей лист повідомити, чи дозволяєте ви також приєднати своє ім’я, прізвище і країну проживання до даного Звернення.

У ще одному зверненні міститься заклик заборонити будівництво синагоги на території колишнього Кирилівського православного цвинтаря в урочищі Бабин Яр.

Друге звернення українських євреїв до громадянського суспільства України

Ми, українські євреї, як і багато євреїв різних країн, безумовно, підтримуємо ідею увічнення пам’яті десятків тисяч євреїв та людей, інших національностей та конфесій, вбитих нацистами у Бабиному Яру в роки Другої світової війни. Кращі представники нашого та інших народів боролися за це багато років. Але нам не однаково, хто і якою ціною втілить цю ідею в життя.

Вважаємо неможливим і неприпустимим будь-яке рішення, що передбачає будівництво на території кладовищ і місць масових поховань – це абсолютно суперечить єврейській та загальнолюдській традиції й моралі. Тому ми підтримуємо український проект комплексної меморіалізації Бабиного Яру, яка не передбачає жодного фундаментального будівництва на землі, де знаходилися православне, єврейське, караїмське та мусульманське кладовища, і де поховані останки десятків тисяч жертв нацистських катів. Саме тому нас обурили плани

ініціаторів створення російського проекту Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» (МЦГБЯ) побудувати так звану тимчасову поминальну синагогу на території колишнього Кирилівського православного цвинтаря в урочищі Бабин Яр, одразу за пам’ятником «Менора».

Це вже не перша спроба керівництва російського проекту цинічна й неприйнятна для релігійних євреїв, як і для віруючих всіх конфесій, і взагалі, для нормальних, порядних людей, використовувати територію кладовищ і заповідника «Бабин Яр» для просування своїх провокаційних ідей і піар-акцій. Нагадаємо сумнівну в естетичному плані арт-інсталяцію, присвячену річниці початку розстрілів у Бабиному Яру та встановлену у вересні поточного року, всупереч протестам громадськості, безпосередньо на землі зруйнованого Єврейського кладовища. Саме на цьому місці ініціатори МЦГБЯ обіцяють побудувати величезний комплекс меморіалу-музею в порушення всіх можливих заборон і обмежень єврейської релігії, а також українського законодавства і міжнародних зобов’язань України.

Єврейська релігійна традиція однозначно забороняє будь-яке будівництво на місцях кладовищ і масових поховань. Спроба побудувати синагогу на землі Православного кладовища є образою єврейських духовних і моральних цінностей, а також відвертою провокацією проти православних віруючих, проти всіх, чиї рідні та близькі упокоєні на Кирилівському цвинтарі.

Безкарність надихає. Схоже, що російські мільярдери – спонсори проекту (Фрідман, Хан і Фукс) більше, ніж у будівництві меморіалу, зацікавлені в провокуванні громадського обурення проти його створення. Мета подібних провокацій – порушити міжконфесійний і міжетнічний мир в Україні, а тих, хто виступає проти подібного блюзнірського будівництва, на весь світ оголосити «жахливими українськими антисемітами».

Люди, що оголошують себе ревнителями пам’яті жертв Голокосту, ще більше, ніж інші, не сміють оскверняти поховання – ні місця, де мученицькою смертю гинули жертви нацистів, ні території зруйнованих радянською владою кладовищ.

Порядна людина не може, не має права примиритися з подібним святотатством.

Просимо тих, хто поділяє нашу позицію і побоювання, підтримати це Звернення.

Наприкінці публікаціі на сайті газети «День» є електронна форма для збирання підписів під зверненням.

Нагадаємо, 25 грудня, на Різдво Христове за григоріанським календарем, ініціатори російського проєкту меморіального комплексу «Бабин Яр» розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі та наткнулись там на залишки старих поховань. Це викликало великий скандал у суспільстві.

Як відомо, Офіс президента України дозволив російським авторам меморіалу «Бабин Яр» почати будівництво поминальної синагоги на землі Кирилівського православного кладовища.

Саме там збираються встановити новий проєкт меморіалізації Бабиного Яру, попри численні протести громадськості.

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