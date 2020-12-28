Новий скандал у Бабиному Яру. Все це зрежисовані провокації

Розкопки на території колишнього православного цвинтаря в Бабиному Яру – не випадковість, а диверсія

Що більше вивчаю феномен Хржановського, доходжу висновку, що в усьому, що він робить, немає випадковостей. Навіть в задіянні полку ім. князя Святослава до розстрілювання металевих листів для майбутньої інсталяції в формі древа сефірот на території Бабиного Яру. Все це – зрежисовані провокації, учасники котрих можуть не здогадуватись про свої ролі в них (як це було в «Дау»).

Ось і тепер, початок розкопок на території колишнього православного цвинтаря в Бабиному Яру «на предмет виявлення поховань на ділянці можливого зведення меморіальної синагоги» на Різдво – не випадковість, а диверсія.

Ширша мета її – збурення громадськості, провокація протестів, сутичок, насильства, щоб продемонструвати міжнародній спільноті «питомий» антисемітизм українців.

Чому розкопки треба проводити саме 25 грудня?

Чому про спорудження «тимчасової синагоги» на території заповідника (а не орендованої Меморіалом ділянки) повідомляється мимохідь, і ця ідея не виноситься на громадське обговорення?

Чому директор Меморіалу Макс Яковер, не дочекавшись висновків експертів, стверджує, що поховань на цій ділянці немає, попри знайдені рештки двох черепів: він тепер спеціаліст з ексгумації?

Ці люди, на жаль, ні перед чим не зупиняться, й будуть буром перти, спричиняючи все більше й більше бід, зрештою остаточно дискредитувавши ідею меморіаліазації трагедії в Бабиному Яру. Але винними в цьому зроблять занадто «консервативне» та «антисемітськи налаштоване» українське суспільство.

Безпомильна стратегія «Дау», сформульована Хржановським: «все, що відбувалось в проекті, відбувалось само собою, за власним бажанням учасників: я лише давав можливість цьому ставатись».

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Джерело: блог Івана Козленка

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