Навколо Бабиного Яру новий скандал: автори російського проєкту розкопують православне кладовище

Під час розкопок на Кирилівському православному кладовищі, де збираються побудувати синагогу, знайдені залишки поховань

25 грудня, на Різдво Христове за григоріанським календарем, ініціатори російського проєкту меморіального комплексу «Бабин Яр» розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі та наткнулись там на залишки старих поховань.

Про це повідомив виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України Йосиф Зісельс.

«Вже в перші години розкопок знайдені кістки з минулих поховань. Що буде тепер? Або вони намагатимуться приховати ці знахідки або з метою зберегти обличчя скажуть, що тепер зрозуміло, що тут будувати не можна», – розповів Йосип Зісельс.

За його словами, кістки поклали на біле простирадло, а згодом кинули у купу сміття.

Згодом директор Меморіального центру «Бабин Яр» Максим Яковер заявив у Facebook, що два фрагменти людського черепа знайшли на глибині до 1 м.

Також Яковер пояснив, чому розкопки «на предмет виявлення поховань на ділянці можливого зведення меморіальної синагоги» на колишньому православному цвинтарі в Бабиному Яру розпочали 25 грудня, в вихідний день, акурат на Різдво. Його відповідь оприлюднив на своїй сторінці у Facebook директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко.

«25-го працювали, тому що Мінкульт дав дозвіл 24.12», - сказав Яковер.

Він запевняв, що поховань там немає, підтвердження тому - спеціальний радар, за допомогою якого нібито робили дослідження.

Як відомо, Офіс президента України дозволив російським авторам меморіалу «Бабин Яр» почати будівництво поминальної синагоги на землі Кирилівського православного кладовища.

За словами Зісельса, Офіс президента примусив міністра культури надати російській команді дозвіл на проведення пошукових земляних робіт на території Кирилівського православного кладовища у Бабиному Яру.

Саме там збираються встановити новий проєкт меморіалізації Бабиного Яру, попри численні протести громадськості.

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