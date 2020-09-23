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    Новини

    Музей Бабиного Яру на місці стадіону. Будівництво вже розпочалося (фото)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Колись на цьому місці був футбольний стадіон - Музей Бабиного Яру на місці стадіону. Будівництво вже розпочалося (фото)
    Колись на цьому місці був футбольний стадіон
    Світлина - Іван Вербицький

    На цьому місці за проектом колишнього міністра спорту Жданова мав зводитися мультифункціональний спорткомплекс

    Музей Голокосту в Києві будуватиметься на місці, де раніше знаходився футбольний стадіон. Про це на сьогоднішній презентації повідомив генеральний директор Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Максим Яковер.

    Стадіон знаходиться відразу за спорткомплексом «Авангард», котрий теж очікує на реконструкцію понад десять років. Колишній міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський виступав за те, щоб віддати господарські приміщення спорткомплексу в п’ятирічну оренду Меморіальному центру «Бабин Яр», керівник якого Максим Яковер раніше був бізнес-партнером міністра. Але після того, як президент Зеленський розформував Мінкультмолодьспорт і повернув профільне спортивне міністерство на чолі з Вадимом Гутцайтом, це питання відпало.

    Проте повноцінно відстояти свої права спортсменам все ж не вдалося. На стадіоні вже ведуться будівельні роботи зі спорудження музейних об’єктів, а реконструкція самого «Авангарду» надалі не розпочалася.

    Зауважимо, що питання з реконструкцією «Авангарду» залишається відкритим з 2009 року. У 2017 році тодішній міністр молоді і спорту Ігор Жданов презентував проект глобального розвитку спорткомплексу, який мав реалізовуватися в три етапи: перший – капітальний ремонт і будівництво льодового палацу; другий – будівництво на місці енергоблоку спортивних залів і басейну; третій – будівництво великої спортивної арени на 5000 глядацьких місць, яка могла б приймати змагання з різних ігрових видів як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівні. Початок робіт постійно відтерміновувався через відсутність державного фінансування. Торік Кабміном Володимира Гройсмана було виділено перших 29 мільйонів на проведення робіт, однак зі зміною уряду фінансування припинилося.

    avangard_proekt
    Проект будівництва «Авангарду», презентований у 2017 році Ігорем Ждановим

    Тепер про презентований Ждановим план можна забути взагалі, оскільки проект глобального розвитку спорткомплексу виходив за межі нинішньої території «Авангарду» і мав розташовуватися зокрема на стадіоні. На якому нині ведуться роботи зі спорудження меморіальної пам’ятки. На згадуваній прес-конференції повідомили, що зараз монтується дзеркальний 40-метровий диск, який буде встановлено на десяти дзеркальних колонах, прострелених сотнею тисяч куль. Так, що при спогляданні куля немов проходитиме крізь відображення людини.

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    Музей Бабиного Яру на місці стадіону. Будівництво вже розпочалося (фото)
    Музей Бабиного Яру на місці стадіону. Будівництво вже розпочалося (фото)
    Музей Бабиного Яру на місці стадіону. Будівництво вже розпочалося (фото)
    Музей Бабиного Яру на місці стадіону. Будівництво вже розпочалося (фото)
    Музей Бабиного Яру на місці стадіону. Будівництво вже розпочалося (фото)
    Музей Бабиного Яру на місці стадіону. Будівництво вже розпочалося (фото)
    Музей Бабиного Яру на місці стадіону. Будівництво вже розпочалося (фото)
    Музей Бабиного Яру на місці стадіону. Будівництво вже розпочалося (фото)
    Музей Бабиного Яру на місці стадіону. Будівництво вже розпочалося (фото)
    Музей Бабиного Яру на місці стадіону. Будівництво вже розпочалося (фото)
    Музей Бабиного Яру на місці стадіону. Будівництво вже розпочалося (фото)
    Світлина - Іван Вербицький

    Зауважимо, що загальна вартість проекту музею Меморіального комплексу «Бабин Яр» коштуватиме у межах 100-120 мільйонів доларів. Серед його меценатів шестеро осіб, яких Максим Яковер назвав бізнесменами і філантропами. То – Віктор Пінчук, Михайло Фрідман, Павло Фукс і Герман Хан. Пізніше до них приєдналися брат київського градоначальника, боксер Володимир Кличко і американський бізнесмен Рональд Лаудер.

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