У Бабиному Яру в рамках комплексної меморіалізації буде зведено синагогу

Рабин Моше Реувен Асман підкреслив, що створення умов для згадки та молитви за загиблими буде проявом належної їм пам’яті та поваги

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» спільно з головними рабинами Києва та України – Яковом Дов Блайхом (Об’єднання іудейських релігійних організацій України) та Моше Реувеном Асманом (Всеукраїнський єврейський конгрес) – ініціюють зведення меморіальної синагоги на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

За повідомленням ZN.ua, відкриття відбудеться у 2021 році до 80-х роковин трагедії у Бабиному Яру. Зведення меморіальної синагоги заплановано в рамках загального бачення Меморіальним центром меморіалізації всієї території Бабиного Яру, що також включатиме будівництво музею, наукового, освітнього центрів та благоустрій всієї території меморіального парку.

«Територія заповідника є місцем вбивства та вічного спочинку для понад п'ятдесяти тисяч євреїв, які стали жертвами злочинного нацистського режиму. Нині тисячі людей відвідують Бабин Яр, аби вшанувати пам’ять жертв трагедії та помолитися за спочилих, більшість з яких мають бути пом'януті за іудейськими традиціями», – зазначив Яків Дов Блайх, головний рабин Києва та України (Об'єднання іудейських релігійних організацій України).

«Створення умов для згадки та молитви за загиблими буде проявом належної їм пам’яті та поваги, – підкреслив Моше Реувен Асман, головний рабин Києва та України (Всеукраїнський єврейський конгрес). – Також ми вбачаємо наш обов’язок в тому, щоб піклуватися про людей, які відвідують Бабин Яр та мають потребу гідно вшанувати пам'ять та помолитися за спочин своїх рідних та всіх, хто загинув у страшній трагедії Голокосту».

Як наголосив генеральний директор Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Макс Яковер, встановлення церемоніальних споруд у меморіальних парках та в інших місцях пам'яті відповідає поширеній світовій практиці. Окрім того, розміщення таких споруд передбачено діючими планами Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

«За нашим переконанням, створення місця для проведення церемоніальних дій та молитов безпосередньо у місці трагедії та у місці спочину загиблих сприятиме подальшому перетворенню місця забуття на місце пам’яті та створить можливість для нині живих нащадків жертв трагедії піднести молитву за їх спочин у спеціально призначеному для цього місці», – зазначив Макс Яковер.

Ініціатива знаходить підтримку у представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО). Відповідний лист від ВРЦіРО очікується наступного тижня. Наразі про свою підтримку заявив Головуючий у ВРЦіРО, Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній: «Трагедія Бабиного Яру відома у всьому світі як один зі страшних символів Голокосту та невинних страждань. Це місце просочене страдницькою кров'ю десятків тисяч невинних людей, що були вбиті тут. Ані теперішні покоління, ані ті, хто житимуть після нас, не мають права забути про цю трагедію. Кожен, незалежно від віросповідання, повинен мати можливість згадати про своїх близьких, людей, які загинули тут, вшанувати пам'ять та помолитися за їх спочинок, за те, щоб ця катастрофа не повторилася ніколи знову».

Так, на території заповідника вже діє православна церква.

Нагадаємо, 29 вересня з нагоди 79-х роковин трагедії Бабиного Яру, український уряд та Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Документ був підписаний міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком і членом Наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», президентом Всесвітнього єврейського конгресу Рональдом Лаудером в присутності Президента України.