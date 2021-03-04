«Укроборонпром» відкрив виставку ікон, писаних на ящиках для набоїв

Гроші від продажу експонатів віддадуть на допомогу медикам-волонтерам

У Києві відкрилася виставка українських відомих волонтерів та художників «Ікони на ящиках від набоїв».

Художні вироби на релігійну тематику створено на ящиках для набоїв, які українські бійці надсилають з фронту. Загалом в експозиції презентовано 28 експонатів, – повідомляє «Укроборонпром».

Будь-який експонат можна купити. Отримані від продажу кошти будуть направлені на допомогу медикам Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, які рятують життя українських бійців.

На виставці можна побачити унікальні роботи подружжя митців – Олександра Клименка та Софії Атлантової.

«Навіть важко підрахувати, скільки грошей ми зібрали відтоді, як почали працювати у цьому напрямку. Але можна стверджувати, що ця сума перевищує шість мільйонів гривень», – розповів один з авторів робіт Олександр Клименко.

Мистецький проєкт започатковано у лютому 2015 року. Експозиція часто подорожує світом і здобула визнання у багатьох країнах. Виставка проходила в Європарламенті, Верховній Раді України, Офісі Президента України, Будинку Уряду України, Сеймі Литовської Республіки, а також у Антверпені, Берліні, Варшаві, Лос-Анджелесі, Монреалі, Парижі.

Автори виставки планують, що невдовзі експозиція потрапить до США і буде презентована у Білому домі.

Нагадаємо, із закликом допомогти зібрати кошти на реконструкцію оранжереї до киян звернувся Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ). Як зазначається на сайті виставкового центру, вартість проєкту становить два мільйони гривень, натомість вже зібрано понад 88 тисяч гривень.