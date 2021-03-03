Держкіно цьогоріч проведе три конкурсні відбори: оголошено терміни та умови

Для ігрових та неігрових телефільмів передбачається держпідтримка у розмірі до 50% від загальної вартості їхнього виробництва

Перший пітчинг триватиме у період із 5 березня по 12 квітня 2021 року

Українське державне агентство з питань кіно у 2021 році запланувало провести три конкурсні відбори, на яких розглядатиметься надання державної підтримки вітчизняним проєктам. Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Відповідно до рішення установи, перший пітчинг триватиме у період із 5 березня по 12 квітня 2021 року.

На ньому відберуть кінопроєкти, які забезпечать державною підтримкою в обсязі до 100 відсотків від загальної кошторисної вартості виробництва фільму. Зокрема, на конкурсі розглядатимуться ігрові, неігрові й анімаційні повно- та короткометражні фільми-дебюти, ігрові й неігрові короткометражні фільми із тематикою «30-річчя Незалежності України», а також анімаційні короткометражні фільми тематичні «30-річчя Незалежності України – мультфільми для дітей навчально-повчального характеру, міфи, казки, легенди, історії, розповіді про Україну».

Для ігрових та неігрових телефільмів передбачається держпідтримка у розмірі до 50% від загальної вартості їхнього виробництва.

Другий пітчинг проводитиметься із 9 квітня по 14 травня 2021 року. На ньому розглядатимуться ігрові повнометражні фільми спільного виробництва (мажоритарна копродукція) і неігрові фільми (міжнародна копродукція) із держпідтримкою до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, а для ігрових повнометражних фільмів спільного виробництва (міноритарна копродукція) розмір державної підтримки передбачено нормами Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництва та іншими міжнародними договорами, ратифікованими Україною.

Водночас у конкурсі зможуть взяти виробники ігрових, неігрових та анімаційних телесеріалів. У разі перемоги їх забезпечать підтримкою до 50% відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму.

Третій пітчинг триватиме з 13 травня по 17 червня 2021 року. Авторські ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості, ігрові повнометражні фільми для дитячої аудиторії, неігрові фільми та авторські анімаційні повнометражні фільми, які розглядатимуться на ньому, у разі перемоги можуть розраховувати на підтримку до 100% вартості виробництва.

Для анімаційних та ігрових повнометражних фільмів для широкої глядацької аудиторії передбачається підтримка до 80% від вартості виробництва.

Водночас рада з державної підтримки кінематографії встановила низку фінансових, хронометражних та деяких інших обмежень для кінопроєктів, які прагнуть здобути підтримку.

Зокрема, хронометраж неігрових повнометражних фільмів не має перевищувати 70 хвилин, а максимально дозволена тривалість телесеріалів складає 12 годин.

Фінансові обмеження щодо вартості проєкту, які встановило Держкіно, є наступними:

До 30 мільйонів гривень — анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії).

До 25 мільйонів гривень – ігрові повнометражні (національні та міжнародна копродукція) для широкої глядацької аудиторії; анімаційні повнометражні фільми (авторські).

До 20 мільйонів гривень – ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські), національні та міжнародна копродукція; ігрові повнометражні для дитячої аудиторії.

До 15 мільйонів гривень – анімаційні повнометражні фільми-дебюти,

До 12 мільйонів гривень – ігрові повнометражні фільми-дебюти.

До 2 мільйонів гривень – неігрові фільми; неігрові фільми (міжнародна копродукція); ігрові короткометражні фільми тематичні «30-річчя Незалежності України»; анімаційні короткометражні фільми тематичні «30-річчя Незалежності України – мультфільми для дітей навчально-повчального характеру, міфи, казки, легенди, історії, розповіді про Україну».

До 1,5 мільйона гривень – анімаційні короткометражні фільми-дебюти.

До 1 мільйона гривень – неігрові повнометражні фільми-дебюти; ігрові та неігрові телефільми; ігрові та неігрові телесеріали; анімаційні телесеріали.

До 800 тисяч гривень – неігрові короткометражні фільми тематичні «30-річчя Незалежності України».

До 500 тисяч гривень – неігрові короткометражні фільми-дебюти.

При цьому фільми спільного виробництва з мажоритарною участю України мають зніматися за участю українського режисера.

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