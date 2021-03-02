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    Національний експоцентр оголосив збір коштів на реставрацію оранжереї

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    Оранжерея зараз закрита для відвідувачів однак іноді в ній проводяться івенти - Національний експоцентр оголосив збір коштів на реставрацію оранжереї

    Оранжерея зараз закрита для відвідувачів однак іноді в ній проводяться івенти

    Фото: «Хмарочос»

    Наразі зібрано всього 88 тисяч із необхідних двох мільйонів гривень

    Із закликом допомогти зібрати кошти на реконструкцію оранжереї до киян звернувся Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ). Як зазначається на сайті виставкового центру, вартість проєкту становить два мільйони гривень, натомість вже зібрано понад 88 тисяч гривень.

    Наразі на обʼєкті вже повністю демонтовано стару систему опалення. На черзі – реконструкція каркасу з використанням монолітного полікарбонату, що дозволить зменшити втрати тепла.

    Будівля за роки занепаду Експоцентру, зазначають у ВДНГ, не мала належного догляду і наразі знаходиться у напівзруйнованому стані. У 2021 році для відновлення оранжереї заплановано ремонт конструктиву будівлі та заміна вікон, створення нової системи опалення, утеплення скління для зниження втрати тепла, відновлення каналізації, створення вбиральні для відвідувачів.

    Оранжерею побудували 60 років тому. Зараз вона закрита для відвідувачів, але іноді тут дозволяється проводити заходи.

    Раніше стало відомо про те, що після банкрутства київського заводу «Трактородеталь» було знищено унікальний зимовий сад, розміщений на його території.

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    Теги: Київ опалення ремонт виставка реконструкція
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