«Укрпошта» хоче продати Головпоштамт у центрі Києва



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Розміщення Головпоштамту в центрі Києва спричиняє проблеми з доставкою пошти в разі протестних акцій

«Укрпошта» не бачить потреби у використанні будівлі Головпоштамту в Києві й хоче його продати. Про це повідомив глава компанії Ігор Смілянський на презентації річного звіту «Укрпошти».

«Головпоштамт нам не потрібен. Навіщо сидіти всій «Укрпошті», зокрема й головному офісу, в центрі Києва? Вважаю, що в центрі Києва таку чудову будівлю можна набагато краще пристосувати під потреби киян і самого міста. Можна готель побудувати, наприклад...» - сказав він.

За словами Смілянського, «якщо на те буде воля держави», компанія залюбки продасть історичну будівлю в центрі столиці та переїде в більш компактну будівлю в іншому районі міста. При цьому він зазначив, що така стратегія стосується не лише київського, а й інших сортувальних центрів і офісів «Укрпошти» в обласних центрах.

Глава компанії також сказав, що розміщення Головпоштамту в центрі Києва спричиняє проблеми з доставкою пошти в разі, якщо в столиці відбуваються протестні акції або демонстрації, через які транспорт не може виїхати з Головпоштамту, відповідно, втрачається час доставки кореспонденції.

«Історично пошта працювала через залізницю. Тому всі вони (сортувальні центри в регіонах. – Ред.) біля залізничних станцій. Там можна відкрити чудові офіси, готелі. Й абсолютно не потрібно, щоб туди з'їжджалися всі вантажівки «Укрпошти», псували цим міський трафік», - вважає гендиректор «Укрпошти».

За його словами, всі регіональні сортувальні центри вже застаріли, більшість із них багатоповерхові, що значно ускладнює роботу компанії.

Для можливості продати невикористовуване або збиткове майно, за словами Смілянського, «Урпошта» має отримати дозвіл уряду, оскільки наразі компанія не має на це прав.

Як повідомлялося, «Укрпошта» 27 серпня 2018 року за підсумками електронних торгів уклала з ТОВ «Розетка» (Київ) договір оренди 1,5 тис. кв. м площ на першому поверсі в будівлі Головпоштамту на Хрещатику в Києві.

У лютому 2019 року «Укрпошта» закрила креативний простір «Укрпошта Арт Хаб» у будівлі Головпоштамту в центрі столиці й передасть приміщення в оренду ТОВ «ПФ Рітейл» (дочірня компанія «Vodafone Україна»).

Джерело: Інтерфакс-Україна