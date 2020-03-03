Укрпошта закрила на Київщині одне з найстаріших поштових відділень країни (фото)



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Історична будівля поштово-телеграфної станції у Боярці під загрозою Фото: Андрій Ковальов, Facebook

Поштове відділення у Боярці працювало з 1894 року

Укрпошта ліквідувала одне з найстаріших поштових відділень в Україні. Поштове відділення на вулиці Хрещатик, 7 у Боярці на Київщині працювало безперервно з 15 травня 1894 року.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст, краєзнавець Андрій Ковальов.

«Це відділення пошти не зачинялося ні в часи Першої світової війни, Української Революції 1917-1920-тих років, Голодомору і навіть Другої світової війни. Це відділення працює у будинку, збудованому спеціально для поштово-телеграфної станції навесні 1894 року», - розповів він.

Ковальов зазначив, що із закриттям цього відділення без поштового зв'язку залишилося кілька тисяч мешканців Боярки.

Крім того, після закриття пошти історична будівля поштово-телеграфної станції під загрозою, вважає краєзнавець.

Він разом із депутатами Боярської міської ради звернулися до очільника Укрпошти Ігоря Смілянського з проханням відновити це поштове відділення.

До слова, в кінці січня 2020 року на Київщині пройшла зустріч керівника Укрпошти Ігоря Смілянського із поштарями Іванківського району. Зокрема, під час зустрічі Смілянський заявив, що Укрпошта не збирається закривати свої відділення, навіть якщо вони розташовані у маленьких селах.

Також Смілянський заявив, що з 1 липня відбудеться підняття зарплати для працівників Укрпошти.

Нагадаємо, у фінансовому плані АТ «Укрпошта» вказано, що зарплата керівника цього року становитиме 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць.



