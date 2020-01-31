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    Пообіцяв підвищити зарплату. Як керівник «Укрпошти» Смілянський із поштарями спілкувався

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    Ігор Смілянський відвідав поштарів&nbsp;Іванківського району - Пообіцяв підвищити зарплату. Як керівник «Укрпошти» Смілянський із поштарями спілкувався
    Ігор Смілянський відвідав поштарів Іванківського району

    Сам Ігор Смілянський отримує цього року 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць

    На Київщині пройшла зустріч керівника «Укрпошти» Ігоря Смілянського із поштарями Іванківського району. Про це повідомила депутатка із фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк у Facebook.

    Зокрема, під час зустрічі Смілянський заявив, що «Укрпошта» не збирається закривати свої відділення, навіть якщо вони розташовані у маленьких селах. 

    Окремо він розповів про перспективи розвитку «Укрпошти».

    Також Смілянський заявив, що з 1 липня відбудеться підняття зарплати для працівників «Укрпошти».

    Нагадаємо, у фінансовому плані АТ «Укрпошта» вказано, що зарплата керівника цього року становитиме 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць.

    Як повідомлялося, прем’єрміністр Олексій Гончарук пояснив високі зарплати міністрів за грудень минулого року: «Щоб не крали».

    Київщина Укрпошта Ігор Смілянський Ольга Василевська-Смаглюк
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