Пообіцяв підвищити зарплату. Як керівник «Укрпошти» Смілянський із поштарями спілкувався



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Ігор Смілянський відвідав поштарів Іванківського району

Сам Ігор Смілянський отримує цього року 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць

На Київщині пройшла зустріч керівника «Укрпошти» Ігоря Смілянського із поштарями Іванківського району. Про це повідомила депутатка із фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк у Facebook.

Зокрема, під час зустрічі Смілянський заявив, що «Укрпошта» не збирається закривати свої відділення, навіть якщо вони розташовані у маленьких селах.

Окремо він розповів про перспективи розвитку «Укрпошти».

Також Смілянський заявив, що з 1 липня відбудеться підняття зарплати для працівників «Укрпошти».

Нагадаємо, у фінансовому плані АТ «Укрпошта» вказано, що зарплата керівника цього року становитиме 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць.

Як повідомлялося, прем’єрміністр Олексій Гончарук пояснив високі зарплати міністрів за грудень минулого року: «Щоб не крали».