«Укрпошта» відновила прийом посилок до Китаю



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Нині жодних заборон з боку Національної пошти Китаю щодо прийому посилок не має

Пошту з Китаю також продовжують доставляти

Відсьогодні, 26 лютого, «Укрпошта» знову приймає відправлення до Китаю.

«Це стало можливим завдяки допомозі посольства Китайської Народної Республіки в Україні. Нині жодних заборон з боку Національної пошти Китаю щодо прийому посилок не має», – мовиться у повідомленні.

На підприємстві додали, що пошту з Китаю продовжують доставляти.

«Національна пошта Китаю та інші логістичні партнери, що здійснюють доставку до України, не мають жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивіз пошти з території Китаю. Через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені», – заявили в «Укрпошті».

Із 12 лютого «Укрпошта» тимчасово не приймала посилок до Китаю через скорочення більшістю авіакомпаній рейсів до цієї країни після спалаху епідемії коронавірусу.

Сьогодні МОЗ оприлюднило результати тестів на коронавірус в Нових Санжарах. Тести на коронавірус не виявили інфікування у 48 евакуйованих з китайського Уханя, які перебувають в обсервації на території медцентру «Нові Санжари».

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса, станом на 26 лютого кількість випадків зараження новим коронавірусом сягнула 81 002, 2762 людини померли. При цьому понад 30 тисяч одужали. В Україні жодного випадку коронавірусу не зафіксували.

Також за останніми даними у Китаї кількість жертв коронавірусу перевищила 2700 осіб.