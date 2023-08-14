«Укрзалізниця» оголосила про затримку низки потягів, які прямують до Києва

Затримуються більше 10 потягів

Через транспортну подію з вантажним поїздом на Київщині, низка поїздів найближчим часом прибуватимуть до Києва зміненим маршрутом, із затримкою до 1,5 год. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

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В зворотному напрямку поїзди так само прямуватимуть із затримкою.

Це стосуватиметься поїздів №729 Черкаси – Київ (і зворотний рейс), №733 Дніпро – Київ (і зворотний рейс), №131 Дніпро – Львів, №43 Черкаси – Івано-Франківськ (і зворотний рейс), №731 Запоріжжя – Київ (і зворотний рейс), а також №790 Київ – Кременчук, №102 Краматорськ – Херсон, №38 Киів – Запоріжжя, №80 Київ – Дніпро.

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«Зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву», – додали в «Укрзалізниці».

Зазначається, що «Укрзалізниця» максимально оперативно організувала обʼїзд ділянки, щоб скоротити затримки для поїздів.

До слова, раніше «Укрзалізниця» назвала найпопулярніший маршрут пасажирок жіночих купе.