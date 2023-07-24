«Укрзалізниця» запускає гарячу лінію зв'язку для військових

Під бронню буде знаходитись мінімум чотири купейних та чотири плацкартних місця на кожному рейсі

«Укрзалізниця» виділяє спеціальну бронь для використання військовослужбовцями, які їдуть у відрядження чи відпустку

Укрзалізниця запускає спеціальну гарячу лінію зв'язку для військових, які хочуть скористатися спецбронню для купівлі квитка. Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram-каналі.

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«Укрзалізниця» виділяє спеціальну бронь для використання військовослужбовцями, які їдуть у відрядження чи відпустку, щоб кожен захисник та захисниця могли швидше діставатися своїх близьких навіть у найбільш піковий для залізниці сезон», – сказано у повідомленні.

Як розповіли в компанії, розподіляти броні будуть військові комендатури. Під бронню буде знаходитись мінімум чотири купейних та чотири плацкартних місця на кожному рейсі. Їх може використати військовий, якщо про відпустку він дізнався раптово і квитки у вільному продажі вже закінчились. У разі не використання заброньованих місць у вільний продаж квитки поступлять не раніше, ніж за шість годин до відправки поїзда.

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Для того, щоб скористатись послугою треба звернутись до чергового по вокзалу, який спрямує пасажира до військової комендатури або зателефонувати до Контактного центру «Укрзалізниці» на спеціально виділену гарячу лінію за номером 0 800 503 222.

При зверненні у комендатуру необхідно показати військовий квиток та документ, що підтверджує необхідність здійснити поїздку саме в конкретний день. На підставі цих документів буде видано талон на придбання квитка. Його треба предʼявити касиру у спеціалізованій касі для військовослужбовців або в будь-якій касі.

Якщо у місті немає комендатури, то бронь можна використати у всіх касах за предʼявлення військового проїзного документа, який дає право на безкоштовну поїздку. Отримати цей документ військові можуть у своїх частинах.

Раніше стало відомо, що військовослужбовці, яким дали відпустку, не можуть потрапити додому та до рідних через відсутність квитків на потяги «Укрзалізниці». Ситуація ускладнюється тим, що вони не можуть купити заздалегідь квитки, оскільки дізнаються про відпустку буквально за 2-3 дні до від'їзду. А на популярних напрямках квитків немає вже за тиждень, бо поїздів не вистачає.

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Нагадаємо, із вокзалу у Києві 30 червня вирушили перші потяги з вагонами, в яких є жіночі купе.

До слова, на залізничних вокзалах найбільших міст України висловили підтримку жителям Одеси, яка останнім часом регулярно страждає від російських атак. Диктори, які зазвичай повідомляють про розклад руху потягів, нагадали одеситам, що вони сильні, і разом з ними вся країна.