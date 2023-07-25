Ялинка за 700 тис. грн. Посадовиця «Укрзалізниці» отримала підозру

«Укрзалізниця» уклала договір про придбання штучної новорічної ялинки для київського залізничного вокзалу за 700 700 тис. грн

Солом'янська окружна прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання бюджету АТ «Укрзалізниця» під час купівлі новорічної ялинки для Центрального залізничного вокзалу в Києві. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Як виявило слідство, «Укрзалізниця» уклала договір про придбання штучної новорічної ялинки. Посадова особа, яка відповідала за договір, діяла всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб. Посадовиця допустила порушення процедури тендерних закупівель. Так вона уклала договір на придбання ялинки за 720 тисяч гривень з підприємцем, який не є виробником.

Правоохоронці встановили, що виробником ялинки є львівське підприємство. І коштує ялинка 339 тисяч гривень. Експертиза також підтвердила завищення вартості дерева на 380 тисяч гривень.

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Посадовиця отримала підозру за ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідальність передбачена за зловживання службовим становищем, умисне з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки. Правоохоронці розв'язують питання про інкримінування посадовиці розкраданням бюджетних коштів.

Зазначимо, що правоохоронці не називають ім’я підозрюваної, проте контролює і координує організацію та проведення тендерів Департамент закупівель «Укрзалізниці», який очолює Таїсія Олійник, яка вже не один раз потрапляла в скандали, в тому числі через завищення цін для окремих компаній.

Нагадаємо, за півтора року повномасштабної війни компанії з орбіти народного депутата від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» Олександра Пономарьова, якому 24 липня повідомили про підозру у держзраді, продали державним стратегічним підприємством України продукції на загальну суму понад 120 мільйонів гривень. Серед них – «Укрзалізниця», «Енергоатом», бронетанкові заводи.

До слова, «Укрзалізниця» запускає спеціальну гарячу лінію зв'язку для військових, які хочуть скористатися спецбронню для купівлі квитка.