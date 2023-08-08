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«Укрзалізниця» назвала найпопулярніший маршрут пасажирок жіночих купе

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» назвала найпопулярніший маршрут пасажирок жіночих купе
12 червня «Укрзалізниця» повідомила про запуск перших жіночих купе
фото ілюстративне

Жіночі купе набули очікуваної популярності, понад 90% квитків розпродані на 20 діб наперед

Понад місяць на чотирьох маршрутах «Укрзалізниці» курсують поїзди з жіночими купе. Керівник із комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку компанії Олександр Шевченко розповів про найпопулярніший маршрут, передає Liga.net.

«Жіночі купе набули очікуваної популярності, понад 90% квитків розпродані на 20 діб наперед. Наразі такі купе доступні у чотирьох поїздах «Укрзалізниці», найпопулярнішим із яких є поїзд №41/42 Дніпро – Трускавець», – зазначив Шевченко.

Крім цього маршруту, поїзди з жіночими купе курсують за напрямками:

  • №81 Київ – Ужгород;
  • №15 Харків – Ясіня;
  • №75 Київ – Кривий Ріг.

Зараз компанія продовжує роботу над програмним комплексом, аби вже на етапі авторизації у застосунку мати можливість визначати гендер пасажира та давати йому змогу бронювати відповідні місця. Після цього послугу планують масштабувати на інші рейси.

«Паралельно із впровадженням жіночих купе ми повернули на рейси «Залізну безпеку» у вигляді патрулів воєнізованої охорони. Рейси патрулювання змінюються постійно, щоб потенційні зловмисники не могли прорахувати наперед, які саме рейси їм краще оминати. Безпечно має бути всюди», – додав Шевченко. 

Нагадаємо, 12 червня «Укрзалізниця» повідомила про запуск перших жіночих купе. Продаж квитків відбуватиметься лише в мобільному застосунку. Для того, щоб отримати доступ до функції, потрібно оновити додаток.

Із вокзалу у Києві 30 червня вирушили перші потяги з вагонами, в яких є жіночі купе.

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Теги: Укрзалізниця жінка

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