Вибори в Києві: кількість кримінальних проваджень зросла
Поліція отримала майже 600 повідомлень про порушення
Столична поліція упродовж вчорашньої доби зафіксувала 587 повідомлень про можливі порушення, пов’язані з виборчим процесом. Станом на 24 годину 25 жовтня, правоохоронці відкрили шість кримінальних проваджень та склали чотирнадцять адміністративних протоколів.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Як повідомлялося, голосування у столиці пройшло без грубих порушень. Здебільшого зафіксовані повідомлення стосувались:
- 191 факт проведення незаконної агітації,
- 14 фактів фотографування бюлетенів,
- 9 – підкуп виборців,
- 4 – незаконні дії з бюлетенем тощо.
Кримінальні правопорушення
Поліцією зафіксовано:
- два факти підкупу виборців у Святошинському і Деснянському районах столиці та відкрито кримінальні провадження за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України,
- два кримінальних провадження розслідуються за ст. 356 (Самоправство) ККУ,
- два – за ст. 296 (Хуліганство) ККУ.
Адміністративні правопорушення
Правоохоронці також склали 2 адмінпротоколи за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування) та 10 – за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітації референдуму) КУпАП.
Окрім цього, за вчинення дрібного хуліганства біля однієї з виборчих дільниць в Оболонському районі на правопорушницю складено адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП, а в Дніпровському районі на жінку-виборця складено адмінматеріали за порушення вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.
Станом на 20:00 25 жовтня поліцією Києва було відкрито 4 кримінальних провадження за фактами порушень під час голосування на виборах.