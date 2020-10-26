Вибори в Києві: кількість кримінальних проваджень зросла



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Поліція несе чергування на всіх виборчих дільницях у Києві Фото: Нацполіція

Поліція отримала майже 600 повідомлень про порушення

Столична поліція упродовж вчорашньої доби зафіксувала 587 повідомлень про можливі порушення, пов’язані з виборчим процесом. Станом на 24 годину 25 жовтня, правоохоронці відкрили шість кримінальних проваджень та склали чотирнадцять адміністративних протоколів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як повідомлялося, голосування у столиці пройшло без грубих порушень. Здебільшого зафіксовані повідомлення стосувались:

191 факт проведення незаконної агітації,

14 фактів фотографування бюлетенів,

9 – підкуп виборців,

4 – незаконні дії з бюлетенем тощо.

Кримінальні правопорушення

Поліцією зафіксовано:

два факти підкупу виборців у Святошинському і Деснянському районах столиці та відкрито кримінальні провадження за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України,

два кримінальних провадження розслідуються за ст. 356 (Самоправство) ККУ,

два – за ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Адміністративні правопорушення

Правоохоронці також склали 2 адмінпротоколи за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування) та 10 – за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітації референдуму) КУпАП.

Окрім цього, за вчинення дрібного хуліганства біля однієї з виборчих дільниць в Оболонському районі на правопорушницю складено адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП, а в Дніпровському районі на жінку-виборця складено адмінматеріали за порушення вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

Станом на 20:00 25 жовтня поліцією Києва було відкрито 4 кримінальних провадження за фактами порушень під час голосування на виборах.