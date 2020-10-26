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    Вибори в Києві: кількість кримінальних проваджень зросла

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    Поліція несе чергування на всіх виборчих дільницях у Києві - Вибори в Києві: кількість кримінальних проваджень зросла
    Поліція несе чергування на всіх виборчих дільницях у Києві
    Фото: Нацполіція

    Поліція отримала майже 600 повідомлень про порушення

    Столична поліція упродовж вчорашньої доби зафіксувала 587 повідомлень про можливі порушення, пов’язані з виборчим процесом. Станом на 24 годину 25 жовтня, правоохоронці відкрили шість кримінальних проваджень та склали чотирнадцять адміністративних протоколів.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як повідомлялося, голосування у столиці пройшло без грубих порушень. Здебільшого зафіксовані повідомлення стосувались:

    • 191 факт проведення незаконної агітації,
    • 14 фактів фотографування бюлетенів,
    • 9 – підкуп виборців,
    • 4 – незаконні дії з бюлетенем тощо.

    Кримінальні правопорушення

    Поліцією зафіксовано:

    • два факти підкупу виборців у Святошинському і Деснянському районах столиці та відкрито кримінальні провадження за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України,
    • два кримінальних провадження розслідуються за ст. 356 (Самоправство) ККУ,
    • два – за ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

    Адміністративні правопорушення

    Правоохоронці також склали 2 адмінпротоколи за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування) та 10 – за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітації референдуму) КУпАП.

    Окрім цього, за вчинення дрібного хуліганства біля однієї з виборчих дільниць в Оболонському районі на правопорушницю складено адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП, а в Дніпровському районі на жінку-виборця складено адмінматеріали за порушення вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

    Станом на 20:00 25 жовтня поліцією Києва було відкрито 4 кримінальних провадження за фактами порушень під час голосування на виборах.

    Національна поліція України Київ кримінал вибори
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