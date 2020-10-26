У Василькові молодик підкупляв виборців за 200 грн



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Правоохоронці вилучили у порушника гроші як речовий доказ

Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі

У місті Васильків, що під Києвом, 35-річний чоловік обіцяв виборцям грошові кошти за їх голос на виборах. Наразі слідчі Васильківського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст.160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, на автомобілі Chevrolet чоловік привозив місцевих жителів на виборчу дільницю, щоб вони проголосували за одну з кандидаток в депутати. Вартість одного голосу коштувала 200 гривень. Однак, була одна умова – виборці повинні були сфотографувати свій бюлетень.

35-річного порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Як речові докази поліцейські вилучили гроші.

За даним фактом триває досудове розслідування.

Порушнику загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Як повідомлялося, у день виборів, 25 жовтня, до поліції Київщини надійшло понад півтисячі повідомлень про ймовірні порушення виборчого права. За матеріалами перевірки працівники поліції відкрили 10 кримінальних проваджень.

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції викрили і затримали чотирьох організаторів так званої «каруселі», які привезли з Луганщини людей для масового голосування за визначеного кандидата в селі Гатне. Четверо зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України, які зараз знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом підкупу виборців відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 160 ККУ.