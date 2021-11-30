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    Ураганний вітер на Київщині залишив без світла майже 30 населених пунктів

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    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго - Ураганний вітер на Київщині залишив без світла майже 30 населених пунктів
    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
    фото з відкритих джерел

    У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки

    Станом на ранок 30 листопада на Київщині без світла 29 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Знеструмлення сталося внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП.

    Загалом в Україні через негоду знеструмлено 179 населених пунктів у восьми областях:

    • Чернігівська – 49 населених пунктів,
    • Донецька – 36,
    • Київська – 29,
    • Полтавська – 24,
    • Житомирська – 15,
    • Сумська – 13,
    • Волинська – 7,
    • Луганська – 6.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, 30 листопада в Києві та столичному регіоні пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

    Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, у Києві завершення листопада буде вітряним та холодним, вдень не вище +2..+3 градусів. «Якісь серйозні опади – навряд», – прогнозує вона.

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    Теги: ДСНС електроенергія Київщина вітер негода
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    Ураганний вітер на Київщині залишив без світла майже 30 населених пунктів