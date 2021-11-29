Через ураган у Стамбулі закрили для суден Босфор
Щонайменше чотири особи загинули внаслідок урагану, що обрушився на Стамбул
фото: АР
В Авджиларі вантажне судно втратило контроль через вітер і врізалося в пірс
У Туреччині у Стамбулі сильний ураган паралізував життя міста. Рух суден проливом Босфор зупинено. Про це повідомляє CNN Turk.
У багатьох районах міста сильний вітер зірвав дахи з будівель. Також вітром знесло вежу з годинником.
Fırtınadan Çatalca Serbest
bölgede saat kulesi yıkıldı..#İstanbul da yaşayan arkadaşlar
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Allah Yar ve Yardımcımız oLsun…