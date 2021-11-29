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    Через ураган у Стамбулі закрили для суден Босфор

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    Щонайменше чотири особи загинули внаслідок урагану, що обрушився на Стамбул - Через ураган у Стамбулі закрили для суден Босфор
    Щонайменше чотири особи загинули внаслідок урагану, що обрушився на Стамбул
    фото: АР

    В Авджиларі вантажне судно втратило контроль через вітер і врізалося в пірс

    У Туреччині у Стамбулі сильний ураган паралізував життя міста. Рух суден проливом Босфор зупинено. Про це повідомляє CNN Turk.

    У багатьох районах міста сильний вітер зірвав дахи з будівель. Також вітром знесло вежу з годинником.

    Теги: Twitter вітер ураган
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    Через ураган у Стамбулі закрили для суден Босфор